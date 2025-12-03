  1. Realting.com
  2. Russie
  3. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Moscou
19
Kaliningrad
19
District fédéral du Nord-Ouest
27
Oblast de Léningrad
2
TOP
Immeuble NICOLE
Immeuble NICOLE
Immeuble NICOLE
Immeuble NICOLE
Immeuble NICOLE
Immeuble NICOLE
Moscou, Russie
depuis
$2,48M
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 7
Surface 61–265 m²
141 objet immobilier 141
Heatherwick Studio et Paris Classical Architecture apportent leur talent incommensurable à la tâche de reconstruire ce qui était - et sera bientôt - le quartier le plus désirable de Moscou. L'architecture réinvente le patrimoine en audace de réimaginer des façades historiques de longue date…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
60.8 – 152.9
2,53M – 11,80M
Apartment 2 chambres
95.0 – 190.8
3,91M – 11,34M
Apartment 3 chambres
164.1 – 241.9
5,85M – 13,22M
Apartment 4 chambres
264.3 – 265.0
10,27M – 10,92M
Développeur
MR
MR
Développeur
MR
MR
Langues
English, Русский
Quartier résidentiel Экоквартал «РусскаЯ ЕвропА»
Quartier résidentiel Экоквартал «РусскаЯ ЕвропА»
Quartier résidentiel Экоквартал «РусскаЯ ЕвропА»
Quartier résidentiel Экоквартал «РусскаЯ ЕвропА»
Kaliningrad, Russie
depuis
$107,238
Nombre d'étages 9
Surface 38–132 m²
54 objets immobiliers 54
The «Russian Europe» eco-neighborhood will consist of 6 residential complexes and an educational cluster built on the «slow city» principle. The total area of the neighborhood is over 20 hectares. The project is designed to be ready in 7-10 years and will be implemented by 2030. The first c…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
38.2 – 68.0
107,710 – 154,441
Apartment 2 chambres
65.0 – 100.7
139,577 – 214,586
Apartment 3 chambres
115.5 – 131.6
216,447 – 299,128
Développeur
Русская Европа
Complexe résidentiel ZK 1 j Izmajlovskij
Complexe résidentiel ZK 1 j Izmajlovskij
Complexe résidentiel ZK 1 j Izmajlovskij
Complexe résidentiel ZK 1 j Izmajlovskij
Complexe résidentiel ZK 1 j Izmajlovskij
Complexe résidentiel ZK 1 j Izmajlovskij
Moscou, Russie
depuis
$155,773
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 32
Emplacement du complexe: Le projet architectural moderne Izmailovsky est un endroit idéal pour vivre, situé dans la partie orientale de Moscou entouré de 14 000 hectares de forêt. Le complexe est imprégné d'une atmosphère de vie saine et de bien-être. Le jardin de lilas et les parcs forestie…
Développeur
ГК "ФСК"
Complexe résidentiel GloraX Aura Belorusskaya
Complexe résidentiel GloraX Aura Belorusskaya
Complexe résidentiel GloraX Aura Belorusskaya
Complexe résidentiel GloraX Aura Belorusskaya
Complexe résidentiel GloraX Aura Belorusskaya
Complexe résidentiel GloraX Aura Belorusskaya
Moscou, Russie
depuis
$296,721
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 21
Surface 34–123 m²
5 objets immobiliers 5
Gllorax Aura Belorusskaya — premium representative project in the Leningradsky Prospekt area from the federal developer GloraX. The club format of the house provides residents with an exclusive quality of life and all the benefits of a single successful social environment. br / br / …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
52.8
379,050
Apartment 2 chambres
67.6
449,178
Apartment 3 chambres
92.0
589,950
Apartment 4 chambres
122.7
954,148
Studio
34.2
233,758
Agence
One Moscow
Complexe résidentiel Levada
Complexe résidentiel Levada
Complexe résidentiel Levada
Complexe résidentiel Levada
Complexe résidentiel Levada
Complexe résidentiel Levada
Kaliningrad, Russie
depuis
$63,968
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 9
Levada LCD is located in a very picturesque place —, surrounded by lakes. The dominant feature of improving the terrace will also be a pond that is equipped with a promenade and where adults and children can relax. The — design for a variety of flavors, but all — are ergonomic and comfortabl…
Agence
Westdream
Complexe résidentiel ZK 1 j Seremetevskij
Complexe résidentiel ZK 1 j Seremetevskij
Complexe résidentiel ZK 1 j Seremetevskij
Complexe résidentiel ZK 1 j Seremetevskij
Complexe résidentiel ZK 1 j Seremetevskij
Complexe résidentiel ZK 1 j Seremetevskij
Khimki, Russie
depuis
$87,052
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 17
Surface 19–79 m²
337 objets immobiliers 337
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
19.3 – 40.3
88,878 – 221,799
Apartment 2 chambres
42.4 – 60.4
173,531 – 269,239
Apartment 3 chambres
62.5 – 79.4
223,131 – 297,582
Développeur
ГК "ФСК"
Complexe résidentiel Palmburg
Complexe résidentiel Palmburg
Complexe résidentiel Palmburg
Complexe résidentiel Palmburg
Complexe résidentiel Palmburg
Complexe résidentiel Palmburg
Guryevsky District, Russie
depuis
$65,868
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 4
ZH Palmburg from one of the largest developers in Kaliningrad offers life near the river from the pier. This way you can buy a yacht and drive into the open sea, mainly from the apartment. The system is successful, the complex is low, the air is fresh. Very close to Kaliningrad —.
Agence
Westdream
Quartier résidentiel Nahimovskiy kvartal
Quartier résidentiel Nahimovskiy kvartal
Quartier résidentiel Nahimovskiy kvartal
Quartier résidentiel Nahimovskiy kvartal
Kaliningrad, Russie
depuis
$69,195
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 10
Le quartier Nakhimov est un nouveau quartier au nord-est de Kaliningrad, au bout de la rue Artillery. Cet endroit possède de nouveaux bâtiments extrêmement intéressants et un secteur privé bien entretenu. À proximité se trouvent une école et un jardin d'enfants. Le quartier se développe très…
Agence
Westdream
Complexe résidentiel Forst
Complexe résidentiel Forst
Complexe résidentiel Forst
Complexe résidentiel Forst
Complexe résidentiel Forst
Complexe résidentiel Forst
Moscou, Russie
depuis
$215,574
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 20
Surface 28–136 m²
4 objets immobiliers 4
Le projet « FORST » est situé dans un endroit pittoresque à Moscou près du remblai Simonovskaya.br /Selon le site officiel, le projet comprend cinq bâtiments pour 808 appartements. Certains appartements sont équipés de terrassesbr /La cour est paysagée et dispose de tout ce dont vous avez be…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
40.4
205,694
Apartment 2 chambres
60.5
314,154
Apartment 3 chambres
136.5
877,686
Studio
27.7
165,206
Agence
One Moscow
Complexe résidentiel Klen
Complexe résidentiel Klen
Complexe résidentiel Klen
Complexe résidentiel Klen
Complexe résidentiel Klen
Complexe résidentiel Klen
Kaliningrad, Russie
depuis
$87,824
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 8
LCD Maple is one of the few new projects located in the Central part of Kaliningrad. The place is quiet and prestigious. The complex itself is interestingly presented. The nebanal facades and excellent landscaping of the courtyard will make living in this house as comfortable as possible.
Agence
Westdream
Appart-hôtel Koroleva 13
Appart-hôtel Koroleva 13
Appart-hôtel Koroleva 13
Appart-hôtel Koroleva 13
Appart-hôtel Koroleva 13
Appart-hôtel Koroleva 13
Moscou, Russie
depuis
$114,493
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 10
Surface 45–56 m²
3 objets immobiliers 3
Residential business class apartments « Queen 13 » for those who live and work in the Ostankino area and love this location. / p A ten-story house for 205 apartments offers future residents unique apartment formats, including 4 penthouses with terraces, 2 of which are two-level. The fa…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
45.0 – 47.6
169,055 – 194,691
Apartment 2 chambres
55.5
236,535
Agence
One Moscow
Quartier résidentiel Nevskiy park
Quartier résidentiel Nevskiy park
Quartier résidentiel Nevskiy park
Quartier résidentiel Nevskiy park
Quartier résidentiel Nevskiy park
Quartier résidentiel Nevskiy park
Kaliningrad, Russie
depuis
$67,864
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 9
Le parc Nevski est un quartier résidentiel du nord de Kaliningrad. Le projet prévoit la création d'espaces publics ouverts destinés aux loisirs des habitants et des visiteurs du quartier. Il a été possible d'augmenter la superficie de ces espaces en réduisant la densité de construction. Elle…
Agence
Westdream
Complexe résidentiel ZK Dvizenie Govorovo
Complexe résidentiel ZK Dvizenie Govorovo
Complexe résidentiel ZK Dvizenie Govorovo
Complexe résidentiel ZK Dvizenie Govorovo
Complexe résidentiel ZK Dvizenie Govorovo
Complexe résidentiel ZK Dvizenie Govorovo
Moscou, Russie
depuis
$176,361
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 15
Emplacement du complexe: Sur les premiers étages du Mouvement complexe. Elle disposera de sa propre infrastructure commerciale. Ainsi, les résidents du complexe pourront toujours profiter du café de votre café préféré, aller au minimarché pour le lait sur le chemin de la maison et courir à l…
Développeur
ГК "ФСК"
Complexe résidentiel ZK Rotterdam
Complexe résidentiel ZK Rotterdam
Complexe résidentiel ZK Rotterdam
Complexe résidentiel ZK Rotterdam
Complexe résidentiel ZK Rotterdam
Complexe résidentiel ZK Rotterdam
Moscou, Russie
depuis
$240,080
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 29
Surface 27–100 m²
43 objets immobiliers 43
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
27.0 – 42.6
251,353 – 356,288
Apartment 2 chambres
46.2 – 60.2
346,145 – 496,771
Apartment 3 chambres
64.1 – 86.9
433,322 – 706,941
Apartment 4 chambres
88.6 – 100.4
555,664 – 648,427
Développeur
ГК "ФСК"
Complexe résidentiel Dom na Donskogo
Complexe résidentiel Dom na Donskogo
Complexe résidentiel Dom na Donskogo
Complexe résidentiel Dom na Donskogo
Complexe résidentiel Dom na Donskogo
Complexe résidentiel Dom na Donskogo
Complexe résidentiel Dom na Donskogo
Kaliningrad, Russie
depuis
$102,462
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 12
House on Dmitry Donsky from the IPC company is a residential complex of comfort class in a prestigious area. Next door - premium houses. This is the central location in Kaliningrad. The facade of the house is stylish and modern, layouts with large kitchens will suit many. In the underground …
Agence
Westdream
Complexe résidentiel ZK Sky Garden
Complexe résidentiel ZK Sky Garden
Complexe résidentiel ZK Sky Garden
Complexe résidentiel ZK Sky Garden
Complexe résidentiel ZK Sky Garden
Complexe résidentiel ZK Sky Garden
Moscou, Russie
depuis
$225,733
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 44
Surface 116 m²
1 objet immobilier 1
Emplacement du complexe: Sky Garden est situé dans la région de Pokrovskoye-Streshnevo. Sur le territoire de cette zone bruit feuillage du même nom parc. Un espace vert pittoresque, des rivières et des canaux à proximité, l'air frais propre des feuilles de la banlieue de Moscou est un endroi…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 3 chambres
116.3
421,679
Développeur
ГК "ФСК"
Complexe résidentiel Republic
Complexe résidentiel Republic
Complexe résidentiel Republic
Complexe résidentiel Republic
Complexe résidentiel Republic
Complexe résidentiel Republic
Moscou, Russie
depuis
$291,225
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 26
Surface 27–141 m²
5 objets immobiliers 5
République — nouveau trimestre de primes sur Presnensky Val.br /br /Le quartier est situé sur le territoire des anciens ateliers de réparation de voitures du chemin de fer Moscou-Alexandrovsky près du métro « Biélorusse ». Dans le quartier résidentiel, la République érigera 10 tours résident…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
38.5
368,274
Apartment 2 chambres
69.9 – 75.2
535,378 – 617,726
Apartment 4 chambres
140.8
1,15M
Studio
27.0
238,018
Agence
One Moscow
Immeuble ZhK Shokolad
Immeuble ZhK Shokolad
Immeuble ZhK Shokolad
Immeuble ZhK Shokolad
Immeuble ZhK Shokolad
Smolensk, Russie
Prix ​​sur demande
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 11
The Chocolate housing complex will change your understanding of comfort and safety. Located in a quiet, green area in the center of Smolensk, it perfectly combines excellent transport availability, store availability and other urban infrastructure within walking distance. ZhK "Chocolate ” p…
Agence
Kreativnoe byuro
Quartier résidentiel Yuzhnye sady
Quartier résidentiel Yuzhnye sady
Quartier résidentiel Yuzhnye sady
Moscou, Russie
depuis
$114,545
L'année de construction 2024
Surface 22–101 m²
149 objets immobiliers 149
L'été vit dans le sud Dans le cas sud de Moscou, entouré de parcs, un nouveau quartier des jardins du sud se développera. Son nom souffle la chaleur et l'arôme des arbres en fleurs. L'atmosphère détendue du sud crée des nuances chaudes et des matériaux naturels pour les revêtements, une va…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
22.2 – 36.4
150,468 – 241,801
Apartment 2 chambres
36.4 – 55.5
211,390 – 289,818
Apartment 3 chambres
55.7 – 101.3
287,077 – 496,437
Apartment 4 chambres
76.9 – 100.6
356,760 – 501,061
Développeur
A101
A101
Complexe résidentiel ZK Datskij kvartal
Complexe résidentiel ZK Datskij kvartal
Complexe résidentiel ZK Datskij kvartal
Complexe résidentiel ZK Datskij kvartal
Complexe résidentiel ZK Datskij kvartal
Complexe résidentiel ZK Datskij kvartal
Mytishchi Urban Okrug, Russie
depuis
$122,054
L'année de construction 2021
Nombre d'étages 22
Emplacement du complexe: Sentez la beauté de la vie dans une petite ville européenne sans aller à Moscou. Ici tout est proche et pensé pour vous: magasins, boulangeries, blanchisseries, pharmacies et salons de beauté à distance de marche. La disponibilité de cellier vous permettra de mainten…
Développeur
ГК "ФСК"
Quartier résidentiel River Park
Quartier résidentiel River Park
Quartier résidentiel River Park
Quartier résidentiel River Park
Quartier résidentiel River Park
Quartier résidentiel River Park
Guryevsk, Russie
depuis
$52,653
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 5
Confort dans le quartier résidentiel - Projet River Park - à Guryevsk près de Kaliningrad dans une zone favorable et écologique. Le concept architectural unique du projet combine harmonieusement les tendances architecturales modernes avec des éléments classiques. Charme et beauté particulier…
Agence
Westdream
Complexe résidentiel ZK 1 j Uznyj
Complexe résidentiel ZK 1 j Uznyj
Complexe résidentiel ZK 1 j Uznyj
Complexe résidentiel ZK 1 j Uznyj
Complexe résidentiel ZK 1 j Uznyj
Complexe résidentiel ZK 1 j Uznyj
Leninsky District, Russie
depuis
$118,779
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 25
Surface 25–84 m²
318 objets immobiliers 318
Emplacement du complexe: Un des avantages des projets 1-DSC est les grandes loggias vitrées. Un autre avantage est le format euro équitable. L'ensemble du projet comprend un système de maison intelligente. Le paquet installé comprend: Relais WiFi pour la gestion des groupes de consommateurs,…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
24.7 – 42.2
118,822 – 198,619
Apartment 2 chambres
42.0 – 61.4
170,072 – 258,905
Apartment 3 chambres
62.1 – 84.2
200,353 – 313,242
Développeur
ГК "ФСК"
Quartier résidentiel ZhK Zagore
Quartier résidentiel ZhK Zagore
Quartier résidentiel ZhK Zagore
Quartier résidentiel ZhK Zagore
Quartier résidentiel ZhK Zagore
Quartier résidentiel ZhK Zagore
Quartier résidentiel ZhK Zagore
Smolensk, Russie
Prix ​​sur demande
L'année de construction 2022
Nombre d'étages 10
The Zagorye residential complex on Hippodrome Train will change your understanding of comfort and environmental friendliness. Located in a quiet green area, it perfectly combines excellent transport accessibility, proximity to the city center. LCD is a 10-story brick residential building wi…
Agence
Kreativnoe byuro
Appart-hôtel Elyaby
Appart-hôtel Elyaby
Svetlogorsk, Russie
depuis
$156,928
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 4
Surface 38 m²
1 objet immobilier 1
Votre refuge privé en bord de mer — appartements premium ELYBAY sur la côte Baltique Imaginez-vous réveiller au son des vagues, ouvrir de grandes fenêtres et admirer le lever du soleil sur la mer Baltique. Café du matin face à la mer, transferts en Mercedes-Benz V-Class sur demande, dîner…
Développeur
ElyBay
Complexe résidentiel ZK Uznaa Bitca
Complexe résidentiel ZK Uznaa Bitca
Complexe résidentiel ZK Uznaa Bitca
Complexe résidentiel ZK Uznaa Bitca
Complexe résidentiel ZK Uznaa Bitca
Complexe résidentiel ZK Uznaa Bitca
Leninsky District, Russie
depuis
$83,176
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2021
Nombre d'étages 24
Surface 23–113 m²
435 objets immobiliers 435
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
22.9 – 47.7
87,382 – 175,294
Apartment 2 chambres
43.9 – 71.0
135,127 – 251,368
Apartment 3 chambres
62.6 – 85.9
165,660 – 271,722
Apartment 4 chambres
85.1 – 112.8
226,842 – 283,751
Développeur
ГК "ФСК"
Complexe résidentiel A101 Lagolovo
Complexe résidentiel A101 Lagolovo
Complexe résidentiel A101 Lagolovo
Complexe résidentiel A101 Lagolovo
Complexe résidentiel A101 Lagolovo
Complexe résidentiel A101 Lagolovo
Villozi, Russie
depuis
$34,266
L'année de construction 2025
Un endroit où vivreNous construisons une ville moderne au pied des célèbres hauteurs de Duderhof, dans l'étreinte des lacs les plus purs et des massifs pittoresques verts, remplis de tout le nécessaire pour une vie heureuse. Des promenades passionnantes le long de l'écotropie et une vue impr…
Développeur
A101
A101
Immeuble ZhK Alpy
Immeuble ZhK Alpy
Immeuble ZhK Alpy
Immeuble ZhK Alpy
Immeuble ZhK Alpy
Immeuble ZhK Alpy
Kaliningrad, Russie
depuis
$71,862
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 12
Alpin Resident Complex — new architectural dominant in the north - east of Kaliningrad. Around — the private sector and low buildings. Fresh air everywhere. The location is such that the entire infrastructure is nearby, not far from the city center.
Agence
Westdream
Complexe résidentiel Ispanskie kvartaly
Complexe résidentiel Ispanskie kvartaly
Complexe résidentiel Ispanskie kvartaly
Kommunarka, Russie
depuis
$121,475
L'année de construction 2022
corner of Barcelona in Moscow Spanish districts „ ” separate and quiet residential complex – br / br /> A second district of the project is currently being built with residential buildings - and Business Class -, shops, cafes, household services, kindergartens and a large educational compl…
Développeur
A101
A101
Immeuble Dom na Zorge
Immeuble Dom na Zorge
Immeuble Dom na Zorge
Immeuble Dom na Zorge
Immeuble Dom na Zorge
Immeuble Dom na Zorge
Moscou, Russie
depuis
$176,302
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 16
The new Sorge legend "House on Sorge" of business class is being built in the prestigious Sokol district with historical Stalinist buildings and status residential complexes, worthily continuing the urban planning tradition of this part of the capital and at the same time possessing a uniqu…
Développeur
A101
A101
Complexe résidentiel Dom na Batalnoy
Complexe résidentiel Dom na Batalnoy
Complexe résidentiel Dom na Batalnoy
Complexe résidentiel Dom na Batalnoy
Complexe résidentiel Dom na Batalnoy
Complexe résidentiel Dom na Batalnoy
Kaliningrad, Russie
depuis
$58,550
L'année de construction 2022
Nombre d'étages 16
House on the Batal — is another development project for the dynamic developing Moscow region of Kaliningrad. The developer with many years of experience and reputation offers to buy apartments with interesting designs, a landscaped patio and modern facade solutions. The house looks harmoniou…
Agence
Westdream
Complexe résidentiel ZK 1 j Salarevskij
Complexe résidentiel ZK 1 j Salarevskij
Complexe résidentiel ZK 1 j Salarevskij
Complexe résidentiel ZK 1 j Salarevskij
Complexe résidentiel ZK 1 j Salarevskij
Complexe résidentiel ZK 1 j Salarevskij
Salarevo, Russie
depuis
$158,847
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 25
Emplacement du complexe: L'ensemble du quartier est conçu dans le concept de "no cars". Les voitures garées ne gâtent pas le paysage, et les parents n'ont pas à s'inquiéter de déplacer les enfants autour du bloc. Le territoire du complexe est le royaume des piétons. Que devriez-vous faire si…
Développeur
ГК "ФСК"
Complexe résidentiel ZK Sydney City
Complexe résidentiel ZK Sydney City
Complexe résidentiel ZK Sydney City
Complexe résidentiel ZK Sydney City
Complexe résidentiel ZK Sydney City
Complexe résidentiel ZK Sydney City
Moscou, Russie
depuis
$276,331
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 44
Surface 30–162 m²
75 objets immobiliers 75
Emplacement du complexe: Classe Premium sur les rives du fleuve Moscou, avec un accès direct au remblai et une vue panoramique imprenable ! Sur le remblai de Shelekikhinskaya, il y a une jetée pour les tramways. Vous aurez accès à la seule artère de transport de Moscou, qui n'est jamais des …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
30.3 – 65.6
331,739 – 534,013
Apartment 2 chambres
61.1 – 64.3
611,786 – 626,011
Apartment 3 chambres
76.6 – 85.7
593,045 – 890,914
Apartment 4 chambres
90.5 – 156.4
607,707 – 2,09M
Apartment 5 chambres
113.7 – 162.2
916,078 – 2,11M
Développeur
ГК "ФСК"
Complexe résidentiel ZK 1 j Donskoj
Complexe résidentiel ZK 1 j Donskoj
Complexe résidentiel ZK 1 j Donskoj
Complexe résidentiel ZK 1 j Donskoj
Complexe résidentiel ZK 1 j Donskoj
Complexe résidentiel ZK 1 j Donskoj
Sapronovo, Russie
depuis
$100,164
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 24
Emplacement du complexe: Le 1er complexe Donskoy est situé à 7 km de la route de Moscou le long de l'autoroute M-4 Don. Il combine tous les avantages d'un environnement urbain confortable et environnement naturel. Le projet est un pourcentage assez important d'appartements faisant face à 2-3…
Développeur
ГК "ФСК"
Complexe résidentiel Leto
Complexe résidentiel Leto
Complexe résidentiel Leto
Complexe résidentiel Leto
Complexe résidentiel Leto
Complexe résidentiel Leto
Complexe résidentiel Leto
Kaliningrad, Russie
depuis
$61,211
L'année de construction 2022
Nombre d'étages 16
ZHK Summer from one of the largest developers of Kaliningrad is an excellent version of multi-story development in a picturesque place and with rich characteristics. A courtyard without cars and underground parking is a premium comfort. Lake embankment, view from the windows to this lake, gr…
Agence
Westdream
Complexe résidentiel Rybnaya Derevnya
Complexe résidentiel Rybnaya Derevnya
Complexe résidentiel Rybnaya Derevnya
Complexe résidentiel Rybnaya Derevnya
Complexe résidentiel Rybnaya Derevnya
Complexe résidentiel Rybnaya Derevnya
Kaliningrad, Russie
depuis
$163,007
L'année de construction 2022
Nombre d'étages 9
LCD Fish Village n'est pas seulement un complexe résidentiel. En fait, il s'agit d'une nouvelle attraction à Kaliningrad et d'une nouvelle attraction. Fabilles expressives, la destination de voyage la plus touristique, une zone avec une infrastructure très développée, un grand nombre de plac…
Agence
Westdream
Complexe résidentiel ZK Arhitektor
Complexe résidentiel ZK Arhitektor
Complexe résidentiel ZK Arhitektor
Complexe résidentiel ZK Arhitektor
Complexe résidentiel ZK Arhitektor
Complexe résidentiel ZK Arhitektor
Moscou, Russie
depuis
$285,387
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 47
Surface 44–252 m²
44 objets immobiliers 44
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
43.9
317,640
Apartment 2 chambres
46.5 – 72.0
325,879 – 540,811
Apartment 3 chambres
77.1 – 113.0
465,304 – 766,819
Apartment 4 chambres
121.9
845,566
Apartment 6 chambres
128.0 – 211.9
1,26M – 2,67M
Apartment 7 chambres
252.0
3,29M
Développeur
ГК "ФСК"
Complexe résidentiel Russkaa Evropa
Complexe résidentiel Russkaa Evropa
Complexe résidentiel Russkaa Evropa
Complexe résidentiel Russkaa Evropa
Complexe résidentiel Russkaa Evropa
Complexe résidentiel Russkaa Evropa
Kaliningrad, Russie
depuis
$72,499
Nombre d'étages 11
Sur le complexeL'Ecoquartier russe Europe sera composé de 6 complexes résidentiels et d'une grappe éducative construite sur le principe d'une ville lente. La superficie totale du trimestre est de plus de 20 hectares. Le projet est conçu pour 7-10 ans et sera mis en œuvre d'ici 2030.Le premie…
Agence
РЕФЕРЕНТИНВЕСТ
Complexe résidentiel Alpenshtadt
Complexe résidentiel Alpenshtadt
Complexe résidentiel Alpenshtadt
Complexe résidentiel Alpenshtadt
Complexe résidentiel Alpenshtadt
Complexe résidentiel Alpenshtadt
Kaliningrad, Russie
depuis
$56,554
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 12
Le complexe résidentiel Alpenstadt est une immense nouvelle zone au nord de Kaliningrad. Le complexe est entouré de bâtiments privés et de paysages naturels. Avantages: design moderne, parking souterrain et terrains de jeux équipés. Et aussi : de nombreuses années d'expérience et de réputati…
Agence
Westdream
Complexe résidentiel ZK Zavoronki klab
Complexe résidentiel ZK Zavoronki klab
Complexe résidentiel ZK Zavoronki klab
Complexe résidentiel ZK Zavoronki klab
Complexe résidentiel ZK Zavoronki klab
Complexe résidentiel ZK Zavoronki klab
Odincovskij gorodskoj okrug, Russie
depuis
$73,119
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 4
Surface 29–87 m²
36 objets immobiliers 36
Emplacement du complexe: Pour créer un espace harmonieux, le projet dispose de toute l'infrastructure nécessaire, allant de cours fermées avec des terrains de jeux et des aires de loisirs, une salle de sport avec mini-saunas et une salle pour enfants, à un remblai paysager, où se trouve un g…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
28.9 – 37.8
73,981 – 119,994
Apartment 2 chambres
55.3 – 73.1
155,642 – 202,673
Apartment 3 chambres
72.8 – 86.8
205,985 – 271,505
Développeur
ГК "ФСК"
Quartier résidentiel Prokshino
Quartier résidentiel Prokshino
Quartier résidentiel Prokshino
Quartier résidentiel Prokshino
Kommunarka, Russie
depuis
$119,740
L'année de construction 2022
Surface 20–121 m²
663 objets immobiliers 663
Live! Job! Rest! The residential area „ Prokshino is located on the edge of a large pond, 500 m from an existing underground station. The coast will run almost a kilometer along the houses. Nearby is a large company - a quarter with a shopping center and sports - a group of events with a ski…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
20.2 – 57.1
150,465 – 321,860
Apartment 2 chambres
33.9 – 92.5
216,109 – 382,403
Apartment 3 chambres
56.5 – 90.7
316,288 – 487,469
Apartment 4 chambres
66.5 – 120.5
325,997 – 581,939
Développeur
A101
A101
Quartier résidentiel Svetlogorsk-3
Quartier résidentiel Svetlogorsk-3
Quartier résidentiel Svetlogorsk-3
Quartier résidentiel Svetlogorsk-3
Quartier résidentiel Svetlogorsk-3
Quartier résidentiel Svetlogorsk-3
Svetlogorsk, Russie
depuis
$101,131
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 8
LCD Svetlogorsk 3 — is not only a residential complex, but a complete micro-quarter that consists of more than 1000 apartments. Low-rise buildings near the sea, on which 1000 meters, commercial space of various types on the first floors of — are the key to comfort and comfort for the residen…
Agence
Westdream
Complexe résidentiel Belyy sad
Complexe résidentiel Belyy sad
Complexe résidentiel Belyy sad
Complexe résidentiel Belyy sad
Complexe résidentiel Belyy sad
Complexe résidentiel Belyy sad
Kaliningrad, Russie
depuis
$54,558
L'année de construction 2022
Nombre d'étages 9
The residential complex „ White garden ” is located in southern Kaliningrad, far from the center. This part of the Moscow region is famous for its excellent social infrastructure. The price in this area is lower than in others, but the quality of the structure is increasing. The developer ha…
Agence
Westdream
Complexe résidentiel Primavera
Complexe résidentiel Primavera
Complexe résidentiel Primavera
Complexe résidentiel Primavera
Complexe résidentiel Primavera
Complexe résidentiel Primavera
Moscou, Russie
depuis
$290,164
L'année de construction 2024
Surface 41–101 m²
4 objets immobiliers 4
La ville du club sur la rivière Primavera est située sur l'un des littorals les plus pittoresques du nord-ouest de Moscou.br /Appartements avec vue imprenable sur la rivière vous permettra d'admirer le soleil et l'eau en même temps, et la première ligne restera toujours la première./ p
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
41.2 – 44.3
239,234 – 267,376
Apartment 2 chambres
77.3 – 100.9
353,404 – 632,007
Agence
One Moscow
Complexe résidentiel Vasilki
Complexe résidentiel Vasilki
Complexe résidentiel Vasilki
Complexe résidentiel Vasilki
Complexe résidentiel Vasilki
Complexe résidentiel Vasilki
Complexe résidentiel Vasilki
Vasilkovo, Russie
depuis
$46,574
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 9
Le complexe résidentiel « Vasilki » est situé à la périphérie est de Kaliningrad, au nord de -. Une caractéristique distinctive des conceptions pratiques —, parking souterrain et garde-manger. En un mot, tout ce dont vous avez besoin pour une vie confortable
Agence
Westdream
Immeuble ONE Flat
Immeuble ONE Flat
Immeuble ONE Flat
Immeuble ONE Flat
Immeuble ONE Flat
Immeuble ONE Flat
Moscou, Russie
depuis
$617,818
L'année de construction 2030
Nombre d'étages 90
Surface 33–103 m²
78 objets immobiliers 78
Lancement des ventes d'appartements dans ONE – le gratte-ciel le plus innovant de Russie. Situé dans le quartier d'affaires le plus prestigieux de Moscou – Moscou-Ville. Maintenant disponible: un appartement de 2 pièces d'une superficie totale de 79,2 m2 au 38 étage. Le nouveau complexe ré…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
32.7 – 60.9
646,829 – 1,08M
Apartment 2 chambres
67.2 – 93.4
1,11M – 1,56M
Apartment 3 chambres
97.1 – 103.0
1,80M – 1,88M
Développeur
MR
MR
Développeur
MR
MR
Langues
English, Русский
Quartier résidentiel Rodnye kvartaly
Quartier résidentiel Rodnye kvartaly
Quartier résidentiel Rodnye kvartaly
Quartier résidentiel Rodnye kvartaly
Quartier résidentiel Rodnye kvartaly
Marushkino, Russie
depuis
$59,999
L'année de construction 2026
Une petite patrie dans une grande MoscouUn nouveau complexe résidentiel est en cours de construction dans un endroit confortable et respectueux de l'environnement dans le sud-ouest de la capitale. Dans les environs immédiats, il y a des villages bien entretenus et le pittoresque parc foresti…
Développeur
A101
A101
Quartier résidentiel Desnarechye
Quartier résidentiel Desnarechye
Quartier résidentiel Desnarechye
Quartier résidentiel Desnarechye
Quartier résidentiel Desnarechye
Quartier résidentiel Desnarechye
Troïtsk, Russie
depuis
$66,587
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 16
Tous les avantages de la capitale sur fond de paysage pittoresqueLe projet à grande échelle dans le sud-ouest de Moscou comprend trois nouveaux districts ("quartiers"). Ils sont unis par une idée commune: faire les rêves des résidents modernes sur un espace urbain intéressant, pratique et di…
Développeur
A101
A101
Complexe résidentiel ZK Rezisser
Complexe résidentiel ZK Rezisser
Complexe résidentiel ZK Rezisser
Complexe résidentiel ZK Rezisser
Complexe résidentiel ZK Rezisser
Complexe résidentiel ZK Rezisser
Moscou, Russie
depuis
$495,837
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 38
Emplacement du complexe: L'emplacement des bâtiments du complexe sous la forme d'une étoile à trois points, ainsi que les différentes hauteurs des bâtiments ont permis de préserver une excellente vue pour presque tous les appartements au-dessus du niveau des arbres. En outre, les caractérist…
Développeur
ГК "ФСК"
Complexe résidentiel Tri kita
Complexe résidentiel Tri kita
Complexe résidentiel Tri kita
Complexe résidentiel Tri kita
Complexe résidentiel Tri kita
Complexe résidentiel Tri kita
Kaliningrad, Russie
depuis
$69,636
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 8
LCD Three Whales se trouve à proximité de l'un des plus grands parcs de Kaliningrad, le parc Max Ashmann. Il s'agit d'un bâtiment privé, la nature y est parfaite. Le complexe s'adapte harmonieusement à l'environnement existant. Les appartements sont conçus selon les tendances modernes, il y …
Agence
Westdream
Complexe résidentiel ZK 1 j Asenevskij
Complexe résidentiel ZK 1 j Asenevskij
Complexe résidentiel ZK 1 j Asenevskij
Complexe résidentiel ZK 1 j Asenevskij
Complexe résidentiel ZK 1 j Asenevskij
Complexe résidentiel ZK 1 j Asenevskij
Kommunarka, Russie
depuis
$154,769
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 18
Emplacement du complexe: Dans le complexe résidentiel de confort-plus classe "1st Yasenevsky" les avantages de deux styles de vie sont disponibles. Après tout, à distance de marche du métro, une école avec une piscine de 25 mètres et un cluster informatique et en même temps jusqu'à 63 hectar…
Développeur
ГК "ФСК"
Complexe résidentiel ZK 1 j Leningradskij
Complexe résidentiel ZK 1 j Leningradskij
Complexe résidentiel ZK 1 j Leningradskij
Complexe résidentiel ZK 1 j Leningradskij
Complexe résidentiel ZK 1 j Leningradskij
Complexe résidentiel ZK 1 j Leningradskij
Moscou, Russie
depuis
$141,728
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 15
Emplacement du complexe: Le concept d'amélioration combine harmonieusement les caractéristiques des deux villes. Le territoire du complexe a été percé par des flèches de boulevards à pied, des copies réduites des avenues Saint-Pétersbourg. Nous nous efforçons d'imaginer chaque élément de l'é…
Développeur
ГК "ФСК"
Quartier résidentiel Skandinaviya
Quartier résidentiel Skandinaviya
Quartier résidentiel Skandinaviya
Quartier résidentiel Skandinaviya
Kommunarka, Russie
depuis
$121,475
L'année de construction 2022
Surface 20–123 m²
307 objets immobiliers 307
L'art d'une vie heureuse La base du projet – le mode de vie des pays nordiques, qui sont toujours à la pointe de la « notation du bonheur ». L'écran LCD « Scandinavie » est construit à la frontière du parc forestier Butov dans la partie écologique du sud-ouest de Moscou, pour ceux qui choi…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
19.8 – 54.9
131,426 – 300,395
Apartment 2 chambres
35.8 – 85.0
206,174 – 461,951
Apartment 3 chambres
54.9 – 93.2
291,212 – 503,215
Apartment 4 chambres
65.0 – 120.8
324,825 – 512,383
Apartment 5 chambres
123.0
557,445
Développeur
A101
A101
Complexe résidentiel Pribaltiyskaya Rivera
Complexe résidentiel Pribaltiyskaya Rivera
Complexe résidentiel Pribaltiyskaya Rivera
Complexe résidentiel Pribaltiyskaya Rivera
Complexe résidentiel Pribaltiyskaya Rivera
Complexe résidentiel Pribaltiyskaya Rivera
Zelenogradsk, Russie
depuis
$69,195
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 9
LCD La Riviera Baltique — est un projet confortable et intéressant - par l'un des plus grands promoteurs côtiers. 7 minutes de la mer à pied. Cette zone de Zelenogradsk est en cours de développement actif. Le complexe est très pratique pour un séjour permanent. Il est également bon d'avoir d…
Agence
Westdream
Complexe résidentiel ZK Sydney Prime
Complexe résidentiel ZK Sydney Prime
Complexe résidentiel ZK Sydney Prime
Complexe résidentiel ZK Sydney Prime
Complexe résidentiel ZK Sydney Prime
Complexe résidentiel ZK Sydney Prime
Moscou, Russie
depuis
$810,573
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 9
Surface 58–138 m²
13 objets immobiliers 13
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
58.0 – 58.6
851,562 – 893,778
Apartment 3 chambres
96.4 – 128.6
1,45M – 1,79M
Apartment 4 chambres
135.8 – 137.6
1,78M – 1,87M
Développeur
ГК "ФСК"
Complexe résidentiel ZK Park Aprel
Complexe résidentiel ZK Park Aprel
Complexe résidentiel ZK Park Aprel
Complexe résidentiel ZK Park Aprel
Complexe résidentiel ZK Park Aprel
Complexe résidentiel ZK Park Aprel
Aprelevka, Russie
depuis
$92,791
L'année de construction 2022
Nombre d'étages 4
Surface 28–98 m²
54 objets immobiliers 54
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
27.9 – 67.7
97,148 – 226,627
Apartment 2 chambres
48.3 – 84.6
164,532 – 271,401
Apartment 3 chambres
67.5 – 97.7
229,755 – 309,243
Développeur
ГК "ФСК"
Immeuble Gorkiy
Immeuble Gorkiy
Immeuble Gorkiy
Immeuble Gorkiy
Immeuble Gorkiy
Immeuble Gorkiy
Kaliningrad, Russie
depuis
$85,163
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 8
The Gorki house combines an excellent location, high-quality building materials and the excellent reputation of the Kaliningradostroyinvest developer.
Agence
Westdream
Complexe résidentiel ZK 1 j Lermontovskij
Complexe résidentiel ZK 1 j Lermontovskij
Complexe résidentiel ZK 1 j Lermontovskij
Complexe résidentiel ZK 1 j Lermontovskij
Complexe résidentiel ZK 1 j Lermontovskij
Complexe résidentiel ZK 1 j Lermontovskij
Lioubertsy, Russie
depuis
$119,128
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2022
Nombre d'étages 25
Surface 25–110 m²
53 objets immobiliers 53
Emplacement du complexe: Le sentiment d'une maison confortable devrait commencer par l'entrée. Nous avons essayé de fournir toutes les nuances afin que nos ascenseurs répondent aux exigences modernes les plus strictes. Une cour sans voitures, un endroit fermé, sûr, sécurisé avec un accès pra…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
24.7 – 41.9
120,775 – 167,541
Apartment 2 chambres
41.9 – 59.7
193,549 – 230,071
Apartment 3 chambres
76.2 – 79.6
235,620 – 263,753
Apartment 4 chambres
101.0 – 109.5
267,793 – 290,189
Développeur
ГК "ФСК"
Quartier résidentiel ZhK Novyy Smolensk
Quartier résidentiel ZhK Novyy Smolensk
Quartier résidentiel ZhK Novyy Smolensk
Quartier résidentiel ZhK Novyy Smolensk
Quartier résidentiel ZhK Novyy Smolensk
Smolensk, Russie
Prix ​​sur demande
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 10
“ New Smolensk ” - is a major project that can reach its reach and consideration. The area of the southern part of the city is planned for development. Smolensk with an area of more than 200 hectares. The total area of the built houses will be several million square meters. According to the …
Agence
Kreativnoe byuro
Complexe résidentiel A101 Vsevolozhsk
Complexe résidentiel A101 Vsevolozhsk
Complexe résidentiel A101 Vsevolozhsk
Complexe résidentiel A101 Vsevolozhsk
Complexe résidentiel A101 Vsevolozhsk
Complexe résidentiel A101 Vsevolozhsk
Vsevolozhsk, Russie
depuis
$37,271
L'année de construction 2025
The neighborhoods where nature begins. As soon as you leave the bustling St. Petersburg, you find yourself in the historical and prestigious Vsevolozhsk, all as if drowning in pine forests! The place combines a luxurious natural environment and all the attributes of a developed city. We …
Développeur
A101
A101
Quartier résidentiel Dzen-kvartaly
Quartier résidentiel Dzen-kvartaly
Quartier résidentiel Dzen-kvartaly
Quartier résidentiel Dzen-kvartaly
Quartier résidentiel Dzen-kvartaly
Quartier résidentiel Dzen-kvartaly
Kommunarka, Russie
depuis
$74,036
L'année de construction 2025
Le Zen de la grande ville Le nouveau quartier Zen Quarters est en cours de construction au sud-ouest de la capitale, le long du littoral pittoresque de l'étang Ivanovsky et de la rivière Varvarka. Le projet est basé sur la « combinaison de l'incongru », l'harmonie du simple et du raffiné, d…
Développeur
A101
A101
Complexe résidentiel ZK Skandinavskij
Complexe résidentiel ZK Skandinavskij
Complexe résidentiel ZK Skandinavskij
Complexe résidentiel ZK Skandinavskij
Complexe résidentiel ZK Skandinavskij
Complexe résidentiel ZK Skandinavskij
Mytishchi Urban Okrug, Russie
depuis
$140,141
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 16
Surface 61 m²
1 objet immobilier 1
Emplacement du complexe: Loin de l'agitation de la ville, mais pas loin de la capitale - c'est le concept de LCD Scandinave! A seulement 300 m du complexe résidentiel est une immense forêt de Mytischi, qui donnera de l'air propre et frais. A 10 km se trouve le réservoir de Pirogov avec plage…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
60.5
142,752
Développeur
ГК "ФСК"
Quartier résidentiel Novyy gorod
Quartier résidentiel Novyy gorod
Quartier résidentiel Novyy gorod
Quartier résidentiel Novyy gorod
Quartier résidentiel Novyy gorod
Quartier résidentiel Novyy gorod
Kaliningrad, Russie
depuis
$61,211
L'année de construction 2022
Nombre d'étages 9
LCD The New City is located in the microdistrict Cosmodemyansky near Kaliningrad. Around — green beds and lakes. From here it is very convenient to go to coastal cities. This area has the necessary infrastructure for a comfortable life. The complex itself is aesthetic, the design is competen…
Agence
Westdream
Complexe résidentiel Karlshof
Complexe résidentiel Karlshof
Complexe résidentiel Karlshof
Complexe résidentiel Karlshof
Complexe résidentiel Karlshof
Complexe résidentiel Karlshof
Kaliningrad, Russie
depuis
$259,481
L'année de construction 2015
Nombre d'étages 17
LCD Karlshof was one of the first skyscrapers in Kaliningrad. The design of the apartments is very comfortable. The location — is one of the most central: next to Central Park and a 10-minute walk from the center. High quality construction, expensive materials and one of the most experienced…
Agence
Westdream
Complexe résidentiel Solo
Complexe résidentiel Solo
Complexe résidentiel Solo
Complexe résidentiel Solo
Complexe résidentiel Solo
Complexe résidentiel Solo
Kaliningrad, Russie
depuis
$71,191
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 16
ZHK Solo — high-rise building project in the Central District of Kaliningrad. Modern architecture, underground parking, proximity to the city center, experienced developer and comfortable layout — the components of a good home in the future.
Agence
Westdream
Complexe résidentiel Portland
Complexe résidentiel Portland
Complexe résidentiel Portland
Complexe résidentiel Portland
Complexe résidentiel Portland
Complexe résidentiel Portland
Moscou, Russie
depuis
$153,884
L'année de construction 2025
Surface 25–117 m²
9 objets immobiliers 9
Portland - a coastal quarter of 8 houses up to 29 floors high with business apartments located in the Pechatniki area, on South Port Street The architectural project « PORTLAND » was developed by De Architekten Cie. The complex consists of 2 lines. Each has 4 towers, interconnected by shopp…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
25.4 – 44.8
124,361 – 229,624
Apartment 2 chambres
56.6 – 90.4
213,602 – 393,520
Apartment 3 chambres
88.3
324,974
Apartment 4 chambres
99.9 – 116.6
423,290 – 482,553
Studio
27.0
166,327
Agence
One Moscow
Complexe résidentiel Stereo
Complexe résidentiel Stereo
Complexe résidentiel Stereo
Complexe résidentiel Stereo
Complexe résidentiel Stereo
Complexe résidentiel Stereo
Kaliningrad, Russie
depuis
$47,904
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 16
ZHK Stereo is a huge complex of 4 houses in the Kaliningrad district of Moscow. This place is actively built, the infrastructure is nearby. The complex itself is a modern style, small apartments and many neighbors. For lovers of active life.
Agence
Westdream
