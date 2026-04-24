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Entrepôts à vendre en Stoupino, Russie

propriété commerciale
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6 propriétés total trouvé
Entrepôt 1 577 m² dans Stoupino, Russie
Entrepôt 1 577 m²
Stoupino, Russie
Surface 1 577 m²
Sol 1
Numéro d'identification: L7385 La superficie totale des locaux est de 1576,50 m2. Les locaux…
$3,731
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Entrepôt 4 707 m² dans Stoupino, Russie
Entrepôt 4 707 m²
Stoupino, Russie
Surface 4 707 m²
Sol 1
Une surface de production et d'entrepôt de 4706,5 m2 est proposée à la location. Emplacement…
$55,694
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Entrepôt 2 777 m² dans Stoupino, Russie
Entrepôt 2 777 m²
Stoupino, Russie
Surface 2 777 m²
Sol 1
Nous vous proposons un entrepôt froid d'une superficie de 2776.8 m2. Emplacement: MO, Stupin…
$21,906
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Entrepôt 6 696 m² dans Stoupino, Russie
Entrepôt 6 696 m²
Stoupino, Russie
Surface 6 696 m²
Sol 1
Une surface de production et d'entrepôt de 6696 m2 est proposée à la location. Emplacement: …
$79,237
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Entrepôt 3 441 m² dans Stoupino, Russie
Entrepôt 3 441 m²
Stoupino, Russie
Surface 3 441 m²
Sol 1
Un entrepôt d'une superficie totale de 3441 m2 est proposé à la location. Situé au sud de la…
$40,719
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Entrepôt 2 220 m² dans Stoupino, Russie
Entrepôt 2 220 m²
Stoupino, Russie
Surface 2 220 m²
Sol 1
A Classe B entrepôt chaud chauffé est offert à la location. Région de Moscou, Stupino, rue d…
$26,270
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