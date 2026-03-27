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Entrepôts à vendre en Otradnoe, Russie

propriété commerciale
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8 propriétés total trouvé
Entrepôt 2 574 m² dans Otradnoe, Russie
Entrepôt 2 574 m²
Otradnoe, Russie
Surface 2 574 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt de classe A chaud. Région de Moscou, Krasnogorsk, village d'Otradno…
$57,990
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Entrepôt 2 575 m² dans Otradnoe, Russie
Entrepôt 2 575 m²
Otradnoe, Russie
Surface 2 575 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt de classe A chaud. Région de Moscou, Krasnogorsk, village d'Otradno…
$52,841
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Entrepôt 9 005 m² dans Otradnoe, Russie
Entrepôt 9 005 m²
Otradnoe, Russie
Surface 9 005 m²
Sol 1
Numéro d'identification: w11957 Un entrepôt de classe A est offert à la vente. Il est situé …
$19,05M
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Entrepôt 1 511 m² dans Otradnoe, Russie
Entrepôt 1 511 m²
Otradnoe, Russie
Surface 1 511 m²
Sol 1
Un entrepôt chaud de classe A est offert à la vente. Région de Moscou, Krasnogorsk, village …
$3,16M
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Entrepôt 1 656 m² dans Otradnoe, Russie
Entrepôt 1 656 m²
Otradnoe, Russie
Surface 1 656 m²
Sol 1
Un entrepôt chaud de classe A est offert à la vente. Région de Moscou, Krasnogorsk, village …
$3,46M
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Entrepôt 9 216 m² dans Otradnoe, Russie
Entrepôt 9 216 m²
Otradnoe, Russie
Surface 9 216 m²
Sol 1
Bâtiment d'entrepôt moderne forme rectangulaire, cadre en métal d'acier, structures de ferme…
$19,25M
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Entrepôt 8 389 m² dans Otradnoe, Russie
Entrepôt 8 389 m²
Otradnoe, Russie
Surface 8 389 m²
Sol 1
Bâtiment d'entrepôt moderne forme rectangulaire, cadre en métal d'acier, structures de ferme…
$17,53M
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Entrepôt 1 944 m² dans Otradnoe, Russie
Entrepôt 1 944 m²
Otradnoe, Russie
Surface 1 944 m²
Sol 1
Un entrepôt chaud de classe A est offert à la vente. Région de Moscou, Krasnogorsk, village …
$4,06M
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