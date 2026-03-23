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Entrepôts à vendre en Ramenskoïe, Russie

propriété commerciale
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Entrepôt 2 350 m² dans Ramenskoïe, Russie
Entrepôt 2 350 m²
Ramenskoïe, Russie
Surface 2 350 m²
Sol 1
Une installation de production chauffée de classe B est proposée à la location. Région de Mo…
$25,958
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Entrepôt 3 200 m² dans Ramenskoïe, Russie
Entrepôt 3 200 m²
Ramenskoïe, Russie
Surface 3 200 m²
Sol 1
A Classe Une installation de production B est proposée à la location. Région de Moscou, Rame…
$31,722
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Entrepôt 5 200 m² dans Ramenskoïe, Russie
Entrepôt 5 200 m²
Ramenskoïe, Russie
Surface 5 200 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt de classe A chaud. Région de Moscou, Ramenskoye, rue Mikhalevich, 4…
$64,803
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