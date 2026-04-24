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Entrepôts à vendre en Tomilino, Russie

propriété commerciale
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6 propriétés total trouvé
Entrepôt 5 504 m² dans Tomilino, Russie
Entrepôt 5 504 m²
Tomilino, Russie
Surface 5 504 m²
Sol 1
A Classe B complexe de propriétés chauffées est proposé à la vente. Région de Moscou, g Lyob…
$7,11M
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Entrepôt 4 165 m² dans Tomilino, Russie
Entrepôt 4 165 m²
Tomilino, Russie
Surface 4 165 m²
Sol 1
Classe Un espace de production et d'entrepôt est offert à la location Lieu: Région de Mosco…
$80,803
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Entrepôt 1 700 m² dans Tomilino, Russie
Entrepôt 1 700 m²
Tomilino, Russie
Surface 1 700 m²
Sol 2
Il y a 2 ascenseurs pour 6 palettes euro, d'une capacité de transport de 2 tonnes. La hauteu…
$18,138
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Entrepôt 2 700 m² dans Tomilino, Russie
Entrepôt 2 700 m²
Tomilino, Russie
Surface 2 700 m²
Sol 2
Il y a 2 ascenseurs pour 6 palettes euro, d'une capacité de transport de 2 tonnes. La hauteu…
$28,808
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Entrepôt 7 923 m² dans Tomilino, Russie
Entrepôt 7 923 m²
Tomilino, Russie
Surface 7 923 m²
Sol 1
Classe Un espace de production et d'entrepôt est offert à la location Lieu: Région de Mosco…
$153,700
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Entrepôt 2 960 m² dans Tomilino, Russie
Entrepôt 2 960 m²
Tomilino, Russie
Surface 2 960 m²
Sol 1
Classe Un espace de production et d'entrepôt est offert à la location Lieu: Région de Mosco…
$57,427
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