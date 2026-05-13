Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Russie
  3. Résidentiel
  4. Manoir

Demeures à vendre en Russie

;
District fédéral central
4
Oblast de Moscou
3
4 propriétés total trouvé
Manoir 6 chambres dans Moscou, Russie
Manoir 6 chambres
Moscou, Russie
Nombre de pièces 10
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Nombre d'étages 2
Maisons uniques sur le remblai de Sofia avec vue sur le Kremlin. Prix sur demande.Dans le LC…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Manoir 9 chambres dans municipalnyj okrug Istra, Russie
Manoir 9 chambres
municipalnyj okrug Istra, Russie
Chambres 9
Surface 2 200 m²
Maison de campagne de 2200 m2 est construite sur un terrain spacieux de 75 acres avec des pi…
$3,41M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Аталанта
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Manoir 5 chambres dans Odincovskij gorodskoj okrug, Russie
Manoir 5 chambres
Odincovskij gorodskoj okrug, Russie
Chambres 5
Surface 1 000 m²
Maison de campagne de 1000 m2 est situé sur un terrain de la forme correcte de 40 acres à cô…
$6,48M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Аталанта
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Trustmont CapitalTrustmont Capital
Manoir dans municipalnyj okrug Istra, Russie
Manoir
municipalnyj okrug Istra, Russie
Surface 1 400 m²
Le manoir spacieux de 1400 m2 est construit sur un grand terrain de 69,2 acres à côté de la …
$2,85M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Аталанта
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Russie

avec Jardin
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller