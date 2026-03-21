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Entrepôts à vendre en Domodedovo, Russie

propriété commerciale
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23 propriétés total trouvé
Entrepôt 9 820 m² dans Domodedovo, Russie
Entrepôt 9 820 m²
Domodedovo, Russie
Surface 9 820 m²
Sol 1
Louer une classe d'entrepôt chauffé moderne "A" Nous offrons une classe d'entrepôt chauffée…
$142,486
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Entrepôt 19 640 m² dans Domodedovo, Russie
Entrepôt 19 640 m²
Domodedovo, Russie
Surface 19 640 m²
Sol 1
Classe chauffée Un entrepôt à louer. Cette annonce est pertinente. Surface totale de 19 640 …
$284,972
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Entrepôt 13 390 m² dans Domodedovo, Russie
Entrepôt 13 390 m²
Domodedovo, Russie
Surface 13 390 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt de classe A chaud. Région de Moscou, Domodedovo, village de Danilov…
$173,821
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Entrepôt 16 441 m² dans Domodedovo, Russie
Entrepôt 16 441 m²
Domodedovo, Russie
Surface 16 441 m²
Sol 1
complexe d'entrepôt d'une superficie totale de 16 441,2 m2, avec des dimensions dans les axe…
$25,49M
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Entrepôt 9 026 m² dans Domodedovo, Russie
Entrepôt 9 026 m²
Domodedovo, Russie
Surface 9 026 m²
Sol 1
Une classe Un entrepôt chaud chauffé est offert à la location. région de Moscou, d Domomedov…
$149,126
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Entrepôt 2 000 m² dans Domodedovo, Russie
Entrepôt 2 000 m²
Domodedovo, Russie
Surface 2 000 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt chaud de classe B+. Région de Moscou, d Domodedovo, mr Vostryakovo,…
$25,150
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Entrepôt 1 970 m² dans Domodedovo, Russie
Entrepôt 1 970 m²
Domodedovo, Russie
Surface 1 970 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt de classe A chaud. Région de Moscou, d Domodedovo, mkr Severny, Log…
$29,728
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Entrepôt 4 800 m² dans Domodedovo, Russie
Entrepôt 4 800 m²
Domodedovo, Russie
Surface 4 800 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt chaud de classe B+. Région de Moscou, d Domodedovo, mr Vostryakovo,…
$60,361
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Entrepôt 9 820 m² dans Domodedovo, Russie
Entrepôt 9 820 m²
Domodedovo, Russie
Surface 9 820 m²
Sol 1
Classe chauffée Un entrepôt à louer. Cette annonce est pertinente. Surface totale de 9820 m2…
$142,486
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Entrepôt 940 m² dans Domodedovo, Russie
Entrepôt 940 m²
Domodedovo, Russie
Surface 940 m²
Sol 1
Entrepôt professionnel de classe A stockage responsable à Domodedovo. Avantages de l'emplace…
$13,094
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Entrepôt 10 026 m² dans Domodedovo, Russie
Entrepôt 10 026 m²
Domodedovo, Russie
Surface 10 026 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt de classe A chaud. Région de Moscou, d Domodedovo, mkr White Stolby…
$159,731
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Entrepôt 54 000 m² dans Domodedovo, Russie
Entrepôt 54 000 m²
Domodedovo, Russie
Surface 54 000 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt de classe A chaud. Région de Moscou, Domodedovo, village de Danilov…
$700,996
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Entrepôt 7 000 m² dans Domodedovo, Russie
Entrepôt 7 000 m²
Domodedovo, Russie
Surface 7 000 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt de classe A chaud. Région de Moscou, d Domodedovo, mr Vostryakovo, …
$101,568
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Entrepôt 1 000 m² dans Domodedovo, Russie
Entrepôt 1 000 m²
Domodedovo, Russie
Surface 1 000 m²
Sol 1
Entrepôt 1 440 m2 de classe B chez le propriétaire Situé près de l'autoroute Kashirskoye, à…
$11,608
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Entrepôt 625 m² dans Domodedovo, Russie
Entrepôt 625 m²
Domodedovo, Russie
Surface 625 m²
Sol 1
Entrepôt professionnel de classe A stockage responsable à Domodedovo. Avantages de l'emplace…
$8,706
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Entrepôt 100 000 m² dans Domodedovo, Russie
Entrepôt 100 000 m²
Domodedovo, Russie
Surface 100 000 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt de classe A chaud. Région de Moscou, Domodedovo, village de Danilov…
$1,36M
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Entrepôt 19 640 m² dans Domodedovo, Russie
Entrepôt 19 640 m²
Domodedovo, Russie
Surface 19 640 m²
Sol 1
Louer une classe d'entrepôt chauffé moderne "A" Nous offrons une classe d'entrepôt chauffée…
$284,972
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Entrepôt 31 390 m² dans Domodedovo, Russie
Entrepôt 31 390 m²
Domodedovo, Russie
Surface 31 390 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt de classe A chaud. Région de Moscou, Domodedovo, village de Danilov…
$407,486
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Entrepôt 18 000 m² dans Domodedovo, Russie
Entrepôt 18 000 m²
Domodedovo, Russie
Surface 18 000 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt de classe A chaud. Région de Moscou, Domodedovo, village de Danilov…
$233,665
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Entrepôt 12 792 m² dans Domodedovo, Russie
Entrepôt 12 792 m²
Domodedovo, Russie
Surface 12 792 m²
Sol 1
Classe Un entrepôt d'une superficie totale de 12792 m2 est proposé à la location. Emplacemen…
$203,799
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Entrepôt 1 900 m² dans Domodedovo, Russie
Entrepôt 1 900 m²
Domodedovo, Russie
Surface 1 900 m²
Sol 1
Entrepôt professionnel de classe A stockage responsable à Domodedovo. Avantages de l'emplace…
$26,466
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Entrepôt 19 640 m² dans Domodedovo, Russie
Entrepôt 19 640 m²
Domodedovo, Russie
Surface 19 640 m²
Sol 1
Classe chauffée Un entrepôt à louer. Cette annonce est pertinente. 8 km de Moscou Surface to…
$284,972
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Entrepôt 9 026 m² dans Domodedovo, Russie
Entrepôt 9 026 m²
Domodedovo, Russie
Surface 9 026 m²
Sol 1
Une classe Un entrepôt chaud chauffé est offert à la location. région de Moscou, d Domomedov…
$149,126
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