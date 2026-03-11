Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Entrepôts à vendre en Obukhovo, Russie

Entrepôt 12 000 m² dans Obukhovo, Russie
Entrepôt 12 000 m²
Obukhovo, Russie
Surface 12 000 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt de classe A chaud. Région de Moscou, Noginsk, Obukhovo, ter Obukhov…
$202,676
Entrepôt 100 000 m² dans Obukhovo, Russie
Entrepôt 100 000 m²
Obukhovo, Russie
Surface 100 000 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt de classe A chaud. Région de Moscou, Noginsk, Obukhovo, ter Obukhov…
$2,07M
Entrepôt 3 751 m² dans Obukhovo, Russie
Entrepôt 3 751 m²
Obukhovo, Russie
Surface 3 751 m²
Sol 1
F-A : Un entrepôt de classe "A" est offert à la location. Lieu: MO, Noginsk, RP Obukhovo, 25…
$57,919
Entrepôt 6 000 m² dans Obukhovo, Russie
Entrepôt 6 000 m²
Obukhovo, Russie
Surface 6 000 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt de classe A chaud. Région de Moscou, Noginsk, Obukhovo, ter Obukhov…
$101,338
Entrepôt 15 000 m² dans Obukhovo, Russie
Entrepôt 15 000 m²
Obukhovo, Russie
Surface 15 000 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt de classe A chaud. Région de Moscou, Noginsk, RP Obukhovo, ter Atla…
$271,555
Entrepôt 20 000 m² dans Obukhovo, Russie
Entrepôt 20 000 m²
Obukhovo, Russie
Surface 20 000 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt de classe A chaud. Région de Moscou, Noginsk, Obukhovo, ter Obukhov…
$337,793
Entrepôt 50 000 m² dans Obukhovo, Russie
Entrepôt 50 000 m²
Obukhovo, Russie
Surface 50 000 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt de classe A chaud. Région de Moscou, Noginsk, Obukhovo, ter Obukhov…
$844,482
Entrepôt 1 627 m² dans Obukhovo, Russie
Entrepôt 1 627 m²
Obukhovo, Russie
Surface 1 627 m²
Sol 1
Offert pour la location d'entrepôt de 1626,7m2 Espace entrepôt - 1479.2m2, espace bureau 147…
$25,118
Entrepôt 3 847 m² dans Obukhovo, Russie
Entrepôt 3 847 m²
Obukhovo, Russie
Surface 3 847 m²
Sol 1
Une classe Un entrepôt chaud chauffé est offert à la location. Région de Moscou, Noginsk, RP…
$59,406
Entrepôt 3 935 m² dans Obukhovo, Russie
Entrepôt 3 935 m²
Obukhovo, Russie
Surface 3 935 m²
Sol 1
Location d'entrepôt de classe "A" Lieu: région de Moscou, district de Noginsky Accès pratiq…
$50,280
Entrepôt 25 000 m² dans Obukhovo, Russie
Entrepôt 25 000 m²
Obukhovo, Russie
Surface 25 000 m²
Sol 1
Location d'entrepôt de classe "A" Lieu: région de Moscou, district de Noginsky Accès pratiq…
$452,591
Entrepôt 50 000 m² dans Obukhovo, Russie
Entrepôt 50 000 m²
Obukhovo, Russie
Surface 50 000 m²
Sol 1
Location d'entrepôt de classe "A" Lieu: région de Moscou, district de Noginsky Accès pratiq…
$905,183
Entrepôt 4 592 m² dans Obukhovo, Russie
Entrepôt 4 592 m²
Obukhovo, Russie
Surface 4 592 m²
Sol 1
Location d'entrepôt de classe "A" Lieu: région de Moscou, district de Noginsky Accès pratiq…
$80,680
