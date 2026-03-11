Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  2. Russie
  3. Moscou
  4. Commercial
  5. Entrepôt

Entrepôts à vendre en Moscou, Russie

Troïtsk
31
Kommunarka
4
195 propriétés total trouvé
Entrepôt 5 518 m² dans Moscou, Russie
Entrepôt 5 518 m²
Moscou, Russie
Surface 5 518 m²
Sol -1
Une installation de production chauffée de classe B+ est proposée à la vente. d Moscou, rue …
$15,51M
Entrepôt 1 440 m² dans District fédéral central, Russie
Entrepôt 1 440 m²
District fédéral central, Russie
Surface 1 440 m²
Sol 1
Lieu: Moscou, Krasnopahorsky district, Shakhovo village, 1f • 5-7 minutes pour Ring Road • 1…
$16,562
Entrepôt 1 574 m² dans Moscou, Russie
Entrepôt 1 574 m²
Moscou, Russie
Surface 1 574 m²
Sol 2
Nous offrons un entrepôt de classe B à louer. d Moscou, rue Ryabinova, e 37 pages 1, 2 étage…
$31,479
Entrepôt 6 540 m² dans District fédéral central, Russie
Entrepôt 6 540 m²
District fédéral central, Russie
Surface 6 540 m²
Sol 1
étape de la colonne - 12x18 Prêt à entrer – septembre 2026. Numéro d'identification: w13741
$12,15M
Entrepôt 9 140 m² dans Moscou, Russie
Entrepôt 9 140 m²
Moscou, Russie
Surface 9 140 m²
Sol 1
Le bâtiment est à un volume, chauffé, colonnes d'étape 6x18 m., a des plafonds élevés (jusqu…
$12,32M
Entrepôt 3 270 m² dans District fédéral central, Russie
Entrepôt 3 270 m²
District fédéral central, Russie
Surface 3 270 m²
Sol 1
étape de la colonne - 12x18 Prêt à entrer – septembre 2026. Numéro d'identification: w13738
$6,07M
Entrepôt 9 140 m² dans Moscou, Russie
Entrepôt 9 140 m²
Moscou, Russie
Surface 9 140 m²
Sol 1
Le bâtiment est à un volume, chauffé, colonnes d'étape 6x18 m., a des plafonds élevés (jusqu…
$237,494
Entrepôt 205 m² dans Moscou, Russie
Entrepôt 205 m²
Moscou, Russie
Surface 205 m²
Sol 3
Un entrepôt de classe A est offert à la vente. d Moscou, rue Stavropolskaya, 41A, 3e étage (…
$524,785
Entrepôt 2 236 m² dans Troïtsk, Russie
Entrepôt 2 236 m²
Troïtsk, Russie
Surface 2 236 m²
Sol 1
A Classe L'installation de production B est proposée à la vente. d Moscou, quartier de Troit…
$4,41M
Entrepôt 2 600 m² dans Chtcherbinka, Russie
Entrepôt 2 600 m²
Chtcherbinka, Russie
Surface 2 600 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt chaud de classe B+. d Moscou, Shcherbinka, Simferopol, 12, 1 étage …
$41,864
Entrepôt 2 250 m² dans Moscou, Russie
Entrepôt 2 250 m²
Moscou, Russie
Surface 2 250 m²
Sol 2
Capacité de 5 MW Rampe et grue, il est possible de conduire au 1er étage du transport de gra…
$38,811
Entrepôt 2 000 m² dans Moscou, Russie
Entrepôt 2 000 m²
Moscou, Russie
Surface 2 000 m²
Sol -1
A Classe B entrepôt froid est offert à la location. d Moscou (B-R du Caucase), 57 p. 7, -1 é…
$54,311
Entrepôt 2 067 m² dans District fédéral central, Russie
Entrepôt 2 067 m²
District fédéral central, Russie
Surface 2 067 m²
Sol 1
étape de la colonne - 12x18 Prêt à entrer – septembre 2026. Numéro d'identification: w13737
$3,84M
Entrepôt 818 m² dans District fédéral central, Russie
Entrepôt 818 m²
District fédéral central, Russie
Surface 818 m²
Sol 1
étape de la colonne - 12x18 Prêt à entrer – septembre 2026. Numéro d'identification: w13742
$1,52M
Entrepôt 14 014 m² dans Moscou, Russie
Entrepôt 14 014 m²
Moscou, Russie
Surface 14 014 m²
Sol 1
La superficie totale est de 14 014 m2. Bâtiment "A" -11 746 m2. Bâtiment "B": - 2268 m2. Gro…
$42,98M
Entrepôt 5 151 m² dans Moscou, Russie
Entrepôt 5 151 m²
Moscou, Russie
Surface 5 151 m²
Sol 1
Une installation de production chauffée de classe B+ est proposée à la vente. d Moscou, rue …
$15,80M
Entrepôt 78 100 m² dans Zelenograd, Russie
Entrepôt 78 100 m²
Zelenograd, Russie
Surface 78 100 m²
Sol 1
La superficie totale est de 13,4 hectares (7 parcelles). La superficie des bâtiments de la p…
$51,12M
Entrepôt 829 m² dans Troïtsk, Russie
Entrepôt 829 m²
Troïtsk, Russie
Surface 829 m²
Sol 1
étape de la colonne - 12x18 Prêt à entrer - Juin 2026. Numéro d'identification: w13777
$1,50M
Entrepôt 2 268 m² dans Moscou, Russie
Entrepôt 2 268 m²
Moscou, Russie
Surface 2 268 m²
Sol 1
Une installation de production chauffée de classe A est proposée à la vente. d Moscou, rue S…
$6,96M
Entrepôt 18 000 m² dans Moscou, Russie
Entrepôt 18 000 m²
Moscou, Russie
Surface 18 000 m²
Sol 1
La section à l'examen est située dans le district administratif du Sud-Est de Moscou (YUVAO)…
$7,67M
Entrepôt 2 000 m² dans Moscou, Russie
Entrepôt 2 000 m²
Moscou, Russie
Surface 2 000 m²
Sol 4
A Classe B entrepôt chaud chauffé est offert à la location. d Moscou, réserve caucasienne, 5…
$50,051
Entrepôt 8 978 m² dans Moscou, Russie
Entrepôt 8 978 m²
Moscou, Russie
Surface 8 978 m²
Sol 1
Bureau et entrepôt sur le territoire de l'usine abrasive de Moscou. 2 bâtiments construits e…
$5,77M
Entrepôt 1 034 m² dans Troïtsk, Russie
Entrepôt 1 034 m²
Troïtsk, Russie
Surface 1 034 m²
Sol 1
étape de la colonne - 12x18 Prêt à entrer - Juin 2026. Numéro d'identification: w13761
$1,87M
Entrepôt 1 203 m² dans District fédéral central, Russie
Entrepôt 1 203 m²
District fédéral central, Russie
Surface 1 203 m²
Sol 1
étape de la colonne - 12x18 Prêt à entrer – septembre 2026. Numéro d'identification: w13733
$2,23M
Entrepôt 8 172 m² dans Troïtsk, Russie
Entrepôt 8 172 m²
Troïtsk, Russie
Surface 8 172 m²
Sol 1
étape de la colonne - 12x18 Prêt à entrer - Juin 2026. Numéro d'identification: w13775
$14,77M
Entrepôt 3 001 m² dans Moscou, Russie
Entrepôt 3 001 m²
Moscou, Russie
Surface 3 001 m²
Sol 3
A Classe B entrepôt chaud chauffé est offert à la location. d Moscou, Parlement caucasien, 5…
$75,111
Entrepôt 3 941 m² dans Moscou, Russie
Entrepôt 3 941 m²
Moscou, Russie
Surface 3 941 m²
Sol 2
Une installation de production chauffée de classe B+ est proposée à la vente. d Moscou, rue …
$11,08M
Entrepôt 1 350 m² dans Moscou, Russie
Entrepôt 1 350 m²
Moscou, Russie
Surface 1 350 m²
Sol 1
Un entrepôt de classe A est offert à la location. Région de Moscou, Khimki, Mkr Planernaya, …
$27,609
Entrepôt 1 635 m² dans Troïtsk, Russie
Entrepôt 1 635 m²
Troïtsk, Russie
Surface 1 635 m²
Sol 1
étape de la colonne - 12x18 Prêt à entrer - Juin 2026. Numéro d'identification: w13764
$2,96M
Entrepôt 4 063 m² dans Troïtsk, Russie
Entrepôt 4 063 m²
Troïtsk, Russie
Surface 4 063 m²
Sol 1
étape de la colonne - 12x18 Numéro d'identification: w13758
$8,83M
