  2. Russie
  3. Lobnia
  4. Commercial
  5. Entrepôt

Entrepôts à vendre en Lobnia, Russie

11 propriétés total trouvé
Entrepôt 4 724 m² dans Lobnia, Russie
Entrepôt 4 724 m²
Lobnia, Russie
Surface 4 724 m²
Sol 1
La zone d'entreposage est de 4 724 km. d'entre eux: partie administrative et ménage - 451 m2…
$98,199
Laisser une demande
Entrepôt 96 000 m² dans Lobnia, Russie
Entrepôt 96 000 m²
Lobnia, Russie
Surface 96 000 m²
Sol 1
Complexe d'entrepôt d'une superficie totale de 96 000 m2 - 1ère étape Hauteur du plafond: 14…
$2,00M
Laisser une demande
Entrepôt 24 543 m² dans Lobnia, Russie
Entrepôt 24 543 m²
Lobnia, Russie
Surface 24 543 m²
Sol 1
Classe chauffée Un entrepôt à louer. Cette annonce est pertinente. Surface totale de 24543 m…
$510,182
Laisser une demande
Entrepôt 4 700 m² dans Lobnia, Russie
Entrepôt 4 700 m²
Lobnia, Russie
Surface 4 700 m²
Sol 1
Numéro d'identification: L2452 Un nouvel entrepôt de catégorie "B+" d'une superficie de 4700…
$75,077
Laisser une demande
Entrepôt 11 118 m² dans Lobnia, Russie
Entrepôt 11 118 m²
Lobnia, Russie
Surface 11 118 m²
Sol 1
Classe chauffée Un entrepôt à louer. Cette annonce est pertinente. Surface totale de 11 118 …
$231,113
Laisser une demande
Entrepôt 13 425 m² dans Lobnia, Russie
Entrepôt 13 425 m²
Lobnia, Russie
Surface 13 425 m²
Sol 1
Entrepôt de catégorie "A" à louer La superficie totale est de 13 425 m2, y compris: - Mezza…
$279,069
Laisser une demande
Entrepôt 13 425 m² dans Lobnia, Russie
Entrepôt 13 425 m²
Lobnia, Russie
Surface 13 425 m²
Sol 1
Classe chauffée Un entrepôt à louer. Cette annonce est pertinente. Surface totale de 13425 m…
$279,069
Laisser une demande
Entrepôt 96 000 m² dans Lobnia, Russie
Entrepôt 96 000 m²
Lobnia, Russie
Surface 96 000 m²
Sol 1
Entrepôt de catégorie "A" à louer La superficie totale est de 40 000 m2, Caractéristiques …
$2,00M
Laisser une demande
Entrepôt 24 543 m² dans Lobnia, Russie
Entrepôt 24 543 m²
Lobnia, Russie
Surface 24 543 m²
Sol 1
Entrepôt de catégorie "A" à louer La superficie totale est de 24 543 m2, y compris: - Mezza…
$510,182
Laisser une demande
Entrepôt 11 118 m² dans Lobnia, Russie
Entrepôt 11 118 m²
Lobnia, Russie
Surface 11 118 m²
Sol 1
Entrepôt de catégorie "A" à louer La superficie totale est de 11 118 m2, y compris: - Mezza…
$231,113
Laisser une demande
Entrepôt 4 700 m² dans Lobnia, Russie
Entrepôt 4 700 m²
Lobnia, Russie
Surface 4 700 m²
Sol 1
Numéro d'identification: L5868 - Oui. Un nouvel entrepôt de classe "B+" d'une superficie de …
$75,077
Laisser une demande
