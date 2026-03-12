Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  2. Russie
  3. Kline
  4. Commercial
  5. Entrepôt

Entrepôts à vendre en Kline, Russie

propriété commerciale
18
18 propriétés total trouvé
Entrepôt 4 587 m² dans Kline, Russie
Entrepôt 4 587 m²
Kline, Russie
Surface 4 587 m²
Sol 1
We offer a warm Class B warehouse for rent. Moscow region, Klin, Volokolamsk highway, 4, 1 f…
$55,920
Entrepôt 10 500 m² dans Kline, Russie
Entrepôt 10 500 m²
Kline, Russie
Surface 10 500 m²
Sol 1
Un entrepôt de classe A est offert à la location. Lieu: MO, Klin, 72 km de Moscou sur l'auto…
$146,856
Entrepôt 31 500 m² dans Kline, Russie
Entrepôt 31 500 m²
Kline, Russie
Surface 31 500 m²
Sol 1
Un entrepôt de classe A est offert à la location. Lieu: MO, Klin, 72 km de Moscou sur l'auto…
$440,567
Entrepôt 7 056 m² dans Kline, Russie
Entrepôt 7 056 m²
Kline, Russie
Surface 7 056 m²
Sol 1
Class C hangar is offered for rent. Moscow region, Klin, Volokolamsk highway, 4, 1 floor (No…
$84,201
Entrepôt 4 719 m² dans Kline, Russie
Entrepôt 4 719 m²
Kline, Russie
Surface 4 719 m²
Sol 1
Numéro d'identification: L5828 - Oui. Un entrepôt de classe "A" est proposé à la location. L…
$65,999
Entrepôt 7 920 m² dans Kline, Russie
Entrepôt 7 920 m²
Kline, Russie
Surface 7 920 m²
Sol 1
Numéro d'identification: L5827 - Oui. Un entrepôt de classe "A" est proposé à la location. L…
$130,280
Entrepôt 42 000 m² dans Kline, Russie
Entrepôt 42 000 m²
Kline, Russie
Surface 42 000 m²
Sol 1
Un entrepôt de classe A est offert à la location. Lieu: MO, Klin, 72 km de Moscou sur l'auto…
$587,423
Entrepôt 6 048 m² dans Kline, Russie
Entrepôt 6 048 m²
Kline, Russie
Surface 6 048 m²
Sol 1
Un entrepôt de classe A est offert à la location. Lieu: MO, Klin, 72 km de Moscou sur l'auto…
$76,332
Entrepôt 21 000 m² dans Kline, Russie
Entrepôt 21 000 m²
Kline, Russie
Surface 21 000 m²
Sol 1
Un entrepôt de classe A est offert à la location. Lieu: MO, Klin, 72 km de Moscou sur l'auto…
$293,711
Entrepôt 1 900 m² dans Kline, Russie
Entrepôt 1 900 m²
Kline, Russie
Surface 1 900 m²
Sol 3
A Class B Warm Warehouse is offered for sale. Moscow region, Klin, ter Leningradskoye highwa…
$883,476
Entrepôt 6 048 m² dans Kline, Russie
Entrepôt 6 048 m²
Kline, Russie
Surface 6 048 m²
Sol 1
Un entrepôt de classe A est offert à la location. Lieu: MO, Klin, 72 km de Moscou sur l'auto…
$76,332
Entrepôt 3 600 m² dans Kline, Russie
Entrepôt 3 600 m²
Kline, Russie
Surface 3 600 m²
Sol 1
Un entrepôt de classe A est offert à la location. Lieu: MO, Klin, 72 km de Moscou sur l'auto…
$54,523
Entrepôt 4 719 m² dans Kline, Russie
Entrepôt 4 719 m²
Kline, Russie
Surface 4 719 m²
Sol 1
Numéro d'identification: L5318 Classe Un entrepôt est offert à la location. Lieu: Région de …
$65,999
Entrepôt 42 000 m² dans Kline, Russie
Entrepôt 42 000 m²
Kline, Russie
Surface 42 000 m²
Sol 1
Un entrepôt de classe A est offert à la location. Lieu: MO, Klin, 72 km de Moscou sur l'auto…
$587,423
Entrepôt 3 600 m² dans Kline, Russie
Entrepôt 3 600 m²
Kline, Russie
Surface 3 600 m²
Sol 1
Un entrepôt de classe A est offert à la location. Lieu: MO, Klin, 72 km de Moscou sur l'auto…
$54,523
Entrepôt 1 900 m² dans Kline, Russie
Entrepôt 1 900 m²
Kline, Russie
Surface 1 900 m²
Sol 3
Numéro d'identification: w11259 Les locaux de production de catégorie B sont offerts à la lo…
$7,194
Entrepôt 6 048 m² dans Kline, Russie
Entrepôt 6 048 m²
Kline, Russie
Surface 6 048 m²
Sol 1
Un entrepôt de classe A est offert à la location. Lieu: MO, Klin, 72 km de Moscou sur l'auto…
$76,332
Entrepôt 7 920 m² dans Kline, Russie
Entrepôt 7 920 m²
Kline, Russie
Surface 7 920 m²
Sol 1
Numéro d'identification: L5319 Classe Un entrepôt est offert à la location. Lieu: Région de …
$130,280
