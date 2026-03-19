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Entrepôts à vendre en Balachikha, Russie

propriété commerciale
26
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26 propriétés total trouvé
Entrepôt 4 455 m² dans Balachikha, Russie
Entrepôt 4 455 m²
Balachikha, Russie
Surface 4 455 m²
Sol 1
$7,45M
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Entrepôt 9 777 m² dans Balachikha, Russie
Entrepôt 9 777 m²
Balachikha, Russie
Surface 9 777 m²
Sol 1
$16,21M
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Entrepôt 5 322 m² dans Balachikha, Russie
Entrepôt 5 322 m²
Balachikha, Russie
Surface 5 322 m²
Sol 1
$8,90M
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Entrepôt 9 765 m² dans Balachikha, Russie
Entrepôt 9 765 m²
Balachikha, Russie
Surface 9 765 m²
Sol 1
$16,19M
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Entrepôt 8 914 m² dans Balachikha, Russie
Entrepôt 8 914 m²
Balachikha, Russie
Surface 8 914 m²
Sol 1
$14,78M
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Entrepôt 4 459 m² dans Balachikha, Russie
Entrepôt 4 459 m²
Balachikha, Russie
Surface 4 459 m²
Sol 1
$7,46M
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Entrepôt 5 307 m² dans Balachikha, Russie
Entrepôt 5 307 m²
Balachikha, Russie
Surface 5 307 m²
Sol 1
$8,88M
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Entrepôt 10 623 m² dans Balachikha, Russie
Entrepôt 10 623 m²
Balachikha, Russie
Surface 10 623 m²
Sol 1
$17,62M
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Entrepôt 1 100 m² dans Balachikha, Russie
Entrepôt 1 100 m²
Balachikha, Russie
Surface 1 100 m²
Sol 1
Class B storage space is offered for rent. Location: MO, Balashikha, 5 km from Novokosino on…
$16,394
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Entrepôt 1 635 m² dans Balachikha, Russie
Entrepôt 1 635 m²
Balachikha, Russie
Surface 1 635 m²
Sol 1
étape Prêt à entrer – septembre 2026. Numéro d'identification: w13403
$3,14M
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Entrepôt 1 095 m² dans Balachikha, Russie
Entrepôt 1 095 m²
Balachikha, Russie
Surface 1 095 m²
Sol 1
étape de la colonne - 12x18 Prêt à entrer – septembre 2026. Numéro d'identification: w13743
$2,01M
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Entrepôt 3 054 m² dans Balachikha, Russie
Entrepôt 3 054 m²
Balachikha, Russie
Surface 3 054 m²
Sol 1
étape de la colonne - 12x18 Prêt à entrer – septembre 2026. Numéro d'identification: w13748
$5,59M
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Entrepôt 980 m² dans Balachikha, Russie
Entrepôt 980 m²
Balachikha, Russie
Surface 980 m²
Sol 1
étape de la colonne - 12x18 Prêt à entrer – septembre 2026. Numéro d'identification: w13744
$1,79M
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Entrepôt 824 m² dans Balachikha, Russie
Entrepôt 824 m²
Balachikha, Russie
Surface 824 m²
Sol 2
Nous vous proposons à la location une salle de stockage chaleureuse à Balashikha à proximité…
$8,390
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Entrepôt 3 654 m² dans Balachikha, Russie
Entrepôt 3 654 m²
Balachikha, Russie
Surface 3 654 m²
Sol 1
A louer, un entrepôt d'une superficie de 3654m2 est proposé Terrain de 0,46 Ga en propriété …
$11,981
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Entrepôt 764 m² dans Balachikha, Russie
Entrepôt 764 m²
Balachikha, Russie
Surface 764 m²
Sol 1
étape de la colonne - 12x18 Prêt à entrer – septembre 2026. Numéro d'identification: w13751
$1,40M
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Entrepôt 1 100 m² dans Balachikha, Russie
Entrepôt 1 100 m²
Balachikha, Russie
Surface 1 100 m²
Sol 1
Numéro d'identification: L4381 Un entrepôt de classe "B" est offert à la location. Lieu: Rég…
$16,400
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Entrepôt 1 642 m² dans Balachikha, Russie
Entrepôt 1 642 m²
Balachikha, Russie
Surface 1 642 m²
Sol 1
étape de la colonne - 12x18 Prêt à entrer – septembre 2026. Numéro d'identification: w13746
$3,01M
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Entrepôt 1 034 m² dans Balachikha, Russie
Entrepôt 1 034 m²
Balachikha, Russie
Surface 1 034 m²
Sol 1
étape de la colonne - 12x18 Prêt à entrer – septembre 2026. Numéro d'identification: w12919
$1,99M
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Entrepôt 818 m² dans Balachikha, Russie
Entrepôt 818 m²
Balachikha, Russie
Surface 818 m²
Sol 1
étape de la colonne - 12x18 Prêt à entrer – septembre 2026. Numéro d'identification: w13401
$1,57M
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Entrepôt 2 500 m² dans Balachikha, Russie
Entrepôt 2 500 m²
Balachikha, Russie
Surface 2 500 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt chaud de classe A+. Région de Moscou, g Balashikha, mkr Saltykovka,…
$44,710
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Entrepôt 1 203 m² dans Balachikha, Russie
Entrepôt 1 203 m²
Balachikha, Russie
Surface 1 203 m²
Sol 1
étape de la colonne - 12x18 Prêt à entrer – septembre 2026. Numéro d'identification: w13402
$2,31M
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Entrepôt 1 804 m² dans Balachikha, Russie
Entrepôt 1 804 m²
Balachikha, Russie
Surface 1 804 m²
Sol 1
étape Prêt à entrer – septembre 2026. Numéro d'identification: w12918
$3,46M
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Entrepôt 602 m² dans Balachikha, Russie
Entrepôt 602 m²
Balachikha, Russie
Surface 602 m²
Sol 1
étape de la colonne - 12x18 Prêt à entrer – septembre 2026. Numéro d'identification: w13400
$1,16M
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Entrepôt 1 527 m² dans Balachikha, Russie
Entrepôt 1 527 m²
Balachikha, Russie
Surface 1 527 m²
Sol 1
étape de la colonne - 12x18 Prêt à entrer – septembre 2026. Numéro d'identification: w13745
$2,80M
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Entrepôt 1 959 m² dans Balachikha, Russie
Entrepôt 1 959 m²
Balachikha, Russie
Surface 1 959 m²
Sol 1
étape de la colonne - 12x18 Prêt à entrer – septembre 2026. Numéro d'identification: w13747
$3,59M
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