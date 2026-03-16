Entrepôts à vendre en Oblast de Iaroslavl, Russie

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Karabihskoe selskoe poselenie
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15 propriétés total trouvé
Entrepôt 1 500 m² dans Karabihskoe selskoe poselenie, Russie
Entrepôt 1 500 m²
Karabihskoe selskoe poselenie, Russie
Surface 1 500 m²
Sol 1
Numéro d'identification: L5851 - Oui. Un bâtiment de production et d'entrepôt du format « LI…
$11,249
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Entrepôt 3 000 m² dans Karabihskoe selskoe poselenie, Russie
Entrepôt 3 000 m²
Karabihskoe selskoe poselenie, Russie
Surface 3 000 m²
Sol 1
Numéro d'identification: L5147 Les bâtiments de production et d'entrepôt du format « LIGHT I…
$22,498
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Entrepôt 1 500 m² dans Karabihskoe selskoe poselenie, Russie
Entrepôt 1 500 m²
Karabihskoe selskoe poselenie, Russie
Surface 1 500 m²
Sol 1
Numéro d'identification: L5148 LUMIERE Bâtiment industriel et d'entrepôt à louer. Hauteur du…
$11,249
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Entrepôt 1 500 m² dans Karabihskoe selskoe poselenie, Russie
Entrepôt 1 500 m²
Karabihskoe selskoe poselenie, Russie
Surface 1 500 m²
Sol 1
Numéro d'identification: L5850 - Oui. Un bâtiment de production et d'entrepôt du format "LIG…
$984,280
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Entrepôt 1 500 m² dans Karabihskoe selskoe poselenie, Russie
Entrepôt 1 500 m²
Karabihskoe selskoe poselenie, Russie
Surface 1 500 m²
Sol 1
Numéro d'identification: L5149 La production et l'entrepôt du format "LIGHT INDUSTRIEL" sont…
$984,280
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Entrepôt 10 500 m² dans Karabihskoe selskoe poselenie, Russie
Entrepôt 10 500 m²
Karabihskoe selskoe poselenie, Russie
Surface 10 500 m²
Sol 1
Numéro d'identification: L5848 - Oui. Les bâtiments de production et d'entrepôt du format « …
$6,89M
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Entrepôt 3 000 m² dans Karabihskoe selskoe poselenie, Russie
Entrepôt 3 000 m²
Karabihskoe selskoe poselenie, Russie
Surface 3 000 m²
Sol 1
Numéro d'identification: L5150 Les bâtiments de production et d'entrepôt du format « LIGHT I…
$1,97M
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Entrepôt 6 000 m² dans Karabihskoe selskoe poselenie, Russie
Entrepôt 6 000 m²
Karabihskoe selskoe poselenie, Russie
Surface 6 000 m²
Sol 1
A Classe B entrepôt chauffé est offert à la location. Région de Yaroslavl, district de Yaros…
$44,996
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Entrepôt 10 500 m² dans Karabihskoe selskoe poselenie, Russie
Entrepôt 10 500 m²
Karabihskoe selskoe poselenie, Russie
Surface 10 500 m²
Sol 1
Numéro d'identification: L5151 Les bâtiments de production et d'entrepôt du format « LIGHT I…
$6,89M
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Entrepôt 7 500 m² dans Karabihskoe selskoe poselenie, Russie
Entrepôt 7 500 m²
Karabihskoe selskoe poselenie, Russie
Surface 7 500 m²
Sol 1
La production et l'entrepôt du format "LIGHT INDUSTRIEL" sont proposés à la vente. Hauteur d…
$4,92M
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Entrepôt 4 500 m² dans Karabihskoe selskoe poselenie, Russie
Entrepôt 4 500 m²
Karabihskoe selskoe poselenie, Russie
Surface 4 500 m²
Sol 1
La production et l'entrepôt du format "LIGHT INDUSTRIEL" sont proposés à la vente. Hauteur d…
$2,95M
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Entrepôt 3 000 m² dans Karabihskoe selskoe poselenie, Russie
Entrepôt 3 000 m²
Karabihskoe selskoe poselenie, Russie
Surface 3 000 m²
Sol 1
Numéro d'identification: L5849 - Oui. Les bâtiments de production et d'entrepôt du format « …
$1,97M
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Entrepôt 6 000 m² dans Karabihskoe selskoe poselenie, Russie
Entrepôt 6 000 m²
Karabihskoe selskoe poselenie, Russie
Surface 6 000 m²
Sol 1
La production et l'entrepôt du format "LIGHT INDUSTRIEL" sont proposés à la vente. Hauteur d…
$3,94M
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Entrepôt 4 500 m² dans Karabihskoe selskoe poselenie, Russie
Entrepôt 4 500 m²
Karabihskoe selskoe poselenie, Russie
Surface 4 500 m²
Sol 1
A Classe B entrepôt chauffé est offert à la location. Région de Yaroslavl, district de Yaros…
$33,747
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Entrepôt 3 000 m² dans Karabihskoe selskoe poselenie, Russie
Entrepôt 3 000 m²
Karabihskoe selskoe poselenie, Russie
Surface 3 000 m²
Sol 1
Numéro d'identification: L5852 - Oui. Les bâtiments de production et d'entrepôt du format « …
$22,498
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