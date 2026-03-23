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Entrepôts à vendre en Orekhovo-Zouïevo, Russie

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Entrepôt 16 526 m² dans Orekhovo-Zouïevo, Russie
Entrepôt 16 526 m²
Orekhovo-Zouïevo, Russie
Surface 16 526 m²
Sol 1
CARACTÉRISTIQUES _ La place commune 16252 m2. _ 1 surface: 763,7 m2, 715,7 m2, 140,7 m2, 146…
$201,417
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Entrepôt 13 500 m² dans Orekhovo-Zouïevo, Russie
Entrepôt 13 500 m²
Orekhovo-Zouïevo, Russie
Surface 13 500 m²
Sol 1
A Classe C entrepôt froid est offert à la location. Région de Moscou, Orekhovo-Zuevo, rue Ki…
$27,423
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