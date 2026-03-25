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Entrepôts à vendre en Chtchiolkovo, Russie

propriété commerciale
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5 propriétés total trouvé
Entrepôt 3 316 m² dans Chtchiolkovo, Russie
Entrepôt 3 316 m²
Chtchiolkovo, Russie
Surface 3 316 m²
Sol 2
Nous offrons un entrepôt de classe B à louer. Région de Moscou, Shchelkovo, usine rue, 1, 2 …
$33,365
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Entrepôt 2 131 m² dans Chtchiolkovo, Russie
Entrepôt 2 131 m²
Chtchiolkovo, Russie
Surface 2 131 m²
Sol 1
Nous vous proposons à la location une surface d'entrepôt de 2131,3 m2. Lieu: Moscou région,…
$34,454
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Entrepôt 3 000 m² dans Chtchiolkovo, Russie
Entrepôt 3 000 m²
Chtchiolkovo, Russie
Surface 3 000 m²
Sol 1
A Classe C complexe de propriétés chauffées est proposé à la vente. Région de Moscou, Shchel…
$2,86M
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Entrepôt 5 375 m² dans Chtchiolkovo, Russie
Entrepôt 5 375 m²
Chtchiolkovo, Russie
Surface 5 375 m²
Sol 1
Un espace de stockage chauffé de 5375 m2 est loué. De ces bureaux - 453m2 Hauteur - 16 m au …
$105,220
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Entrepôt 4 415 m² dans Chtchiolkovo, Russie
Entrepôt 4 415 m²
Chtchiolkovo, Russie
Surface 4 415 m²
Sol 2
Nous offrons un entrepôt de classe B à louer. Région de Moscou, Shchelkovo, usine rue, 1, 2 …
$45,828
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