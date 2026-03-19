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Entrepôts à vendre en Podolsk, Russie

propriété commerciale
38
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38 propriétés total trouvé
Entrepôt 1 076 m² dans Podolsk, Russie
Entrepôt 1 076 m²
Podolsk, Russie
Surface 1 076 m²
Sol 1
Un entrepôt de classe A est offert à la location. Région de Moscou, Podolsk, village de Kole…
$18,177
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Entrepôt 2 118 m² dans Podolsk, Russie
Entrepôt 2 118 m²
Podolsk, Russie
Surface 2 118 m²
Sol 1
Un entrepôt de classe A est offert à la location. Région de Moscou, Podolsk, village de Kole…
$35,777
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Entrepôt 3 615 m² dans Podolsk, Russie
Entrepôt 3 615 m²
Podolsk, Russie
Surface 3 615 m²
Sol 1
La solution idéale pour votre entreprise: un entrepôt spacieux avec un bureau et son propre …
$53,652
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Entrepôt 3 000 m² dans Podolsk, Russie
Entrepôt 3 000 m²
Podolsk, Russie
Surface 3 000 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt de classe B à louer. Région de Moscou, Podolsk, rue Shamotnaya, 5, …
$44,710
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Entrepôt 2 003 m² dans Podolsk, Russie
Entrepôt 2 003 m²
Podolsk, Russie
Surface 2 003 m²
Sol 1
Numéro d'identification: L5632 Dans le complexe industriel et d'entrepôt de classe A, des lo…
$3,90M
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Entrepôt 1 042 m² dans Podolsk, Russie
Entrepôt 1 042 m²
Podolsk, Russie
Surface 1 042 m²
Sol 1
Lumière Dans le complexe de production et d'entrepôt de la classe "B+" à louer sont proposés…
$15,530
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Entrepôt 2 907 m² dans Podolsk, Russie
Entrepôt 2 907 m²
Podolsk, Russie
Surface 2 907 m²
Sol 1
Numéro d'identification: L5636 Dans le complexe industriel et d'entrepôt de classe A, des lo…
$5,67M
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Entrepôt 1 900 m² dans Podolsk, Russie
Entrepôt 1 900 m²
Podolsk, Russie
Surface 1 900 m²
Sol 1
Paramètres de la pièce: - Compris. - Type de sol: béton. - 2 à zéro. - hauteur du plafond: 3…
$23,846
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Entrepôt 1 800 m² dans Podolsk, Russie
Entrepôt 1 800 m²
Podolsk, Russie
Surface 1 800 m²
Sol 1
Se compose de deux étages de 900 mètres carrés, planchers stratifiés et porcelaine, il ya ch…
$32,191
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Entrepôt 2 729 m² dans Podolsk, Russie
Entrepôt 2 729 m²
Podolsk, Russie
Surface 2 729 m²
Sol 1
Numéro d'identification: L4886 Dans le complexe de production et d'entrepôt de la classe « A…
$48,807
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Entrepôt 53 216 m² dans Podolsk Urban Okrug, Russie
Entrepôt 53 216 m²
Podolsk Urban Okrug, Russie
Surface 53 216 m²
Sol 1
Entrepôt chauffé de classe A à louer Domaine: Total - 53 215 m2, bureau - 5 357 m2. Avanta…
$1,03M
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Entrepôt 2 084 m² dans Podolsk, Russie
Entrepôt 2 084 m²
Podolsk, Russie
Surface 2 084 m²
Sol 1
Lumière Location de locaux isolés dans le complexe de production et d'entreposage Le comple…
$31,060
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Entrepôt 21 663 m² dans Podolsk, Russie
Entrepôt 21 663 m²
Podolsk, Russie
Surface 21 663 m²
Sol 1
Un entrepôt de classe A est offert à la location. Région de Moscou, Podolsk, village de Kole…
$408,939
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Entrepôt 6 450 m² dans Podolsk, Russie
Entrepôt 6 450 m²
Podolsk, Russie
Surface 6 450 m²
Sol 1
Classe Un entrepôt est offert à la location. Lieu: MO, Podolsk, Mkr Klimovsk. La hauteur du …
$111,802
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Entrepôt 3 084 m² dans Podolsk, Russie
Entrepôt 3 084 m²
Podolsk, Russie
Surface 3 084 m²
Sol 1
Numéro d'identification: w10791 A vendre est un bâtiment de production situé sur le territoi…
$3,10M
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Entrepôt 53 216 m² dans Podolsk Urban Okrug, Russie
Entrepôt 53 216 m²
Podolsk Urban Okrug, Russie
Surface 53 216 m²
Sol 1
Classe chauffée Un entrepôt à louer. Cette annonce est pertinente. Surface totale 53 215 m2,…
$1,03M
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Entrepôt 1 011 m² dans Podolsk, Russie
Entrepôt 1 011 m²
Podolsk, Russie
Surface 1 011 m²
Sol 1
Numéro d'identification: L5950 Dans le complexe industriel et d'entrepôt de classe A, des lo…
$1,97M
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Entrepôt 3 725 m² dans Podolsk, Russie
Entrepôt 3 725 m²
Podolsk, Russie
Surface 3 725 m²
Sol 1
A Classe B complexe de propriétés chauffées est proposé à la vente. Région de Moscou, Podols…
$3,34M
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Entrepôt 4 942 m² dans Podolsk, Russie
Entrepôt 4 942 m²
Podolsk, Russie
Surface 4 942 m²
Sol 1
Un entrepôt de classe A est offert à la location. Région de Moscou, Podolsk, village de Kole…
$93,296
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Entrepôt 3 084 m² dans Podolsk, Russie
Entrepôt 3 084 m²
Podolsk, Russie
Surface 3 084 m²
Sol 1
Un bâtiment de production situé sur le territoire de l'usine électromécanique de Podolsk est…
$26,438
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Entrepôt 3 724 m² dans Podolsk, Russie
Entrepôt 3 724 m²
Podolsk, Russie
Surface 3 724 m²
Sol 1
A Classe Une installation de production chauffée B est proposée à la vente. Région de Moscou…
$3,46M
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Entrepôt 1 500 m² dans Podolsk, Russie
Entrepôt 1 500 m²
Podolsk, Russie
Surface 1 500 m²
Sol 3
Nous offrons un entrepôt de classe B à louer. Région de Moscou, Podolsk, Mkr Klimovsk, rue L…
$13,413
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Entrepôt 9 927 m² dans Podolsk, Russie
Entrepôt 9 927 m²
Podolsk, Russie
Surface 9 927 m²
Sol 1
Un entrepôt de classe A est offert à la vente. Région de Moscou, Podolsk, village de Koledin…
$19,35M
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Entrepôt 2 907 m² dans Podolsk, Russie
Entrepôt 2 907 m²
Podolsk, Russie
Surface 2 907 m²
Sol 1
Numéro d'identification: L5953 Dans le complexe industriel et d'entrepôt de classe A, des lo…
$5,67M
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Entrepôt 2 050 m² dans Podolsk, Russie
Entrepôt 2 050 m²
Podolsk, Russie
Surface 2 050 m²
Sol 1
A Classe B hangar chauffé est offert à la location. Région de Moscou, Podolsk, rue de la Mac…
$23,845
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Entrepôt 969 m² dans Podolsk, Russie
Entrepôt 969 m²
Podolsk, Russie
Surface 969 m²
Sol 1
Dans la classe "A" du complexe de production et d'entrepôt, des chambres isolées avec des gr…
$18,295
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Entrepôt 9 927 m² dans Podolsk, Russie
Entrepôt 9 927 m²
Podolsk, Russie
Surface 9 927 m²
Sol 1
Un entrepôt de classe A est offert à la location. Région de Moscou, Podolsk, village de Kole…
$187,399
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Entrepôt 754 m² dans Podolsk, Russie
Entrepôt 754 m²
Podolsk, Russie
Surface 754 m²
Sol 1
Dans la classe "A" du complexe de production et d'entrepôt, des chambres isolées avec des gr…
$13,491
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Entrepôt 980 m² dans Podolsk, Russie
Entrepôt 980 m²
Podolsk, Russie
Surface 980 m²
Sol 1
Un entrepôt de classe A est offert à la vente. Région de Moscou, Podolsk, village de Koledin…
$1,91M
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Entrepôt 18 144 m² dans Podolsk, Russie
Entrepôt 18 144 m²
Podolsk, Russie
Surface 18 144 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt de classe A chaud. Région de Moscou, Podolsk, mkr Klimovsk, rue Com…
$314,503
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