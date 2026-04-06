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Entrepôts à vendre en Pouchkino, Russie

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Entrepôt 5 500 m² dans Pouchkino, Russie
Entrepôt 5 500 m²
Pouchkino, Russie
Surface 5 500 m²
Sol 1
A vendre est offert une classe d'entrepôt chaud "B+". La superficie totale est de 6500m2. Em…
$13,00M
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Entrepôt 9 500 m² dans Pouchkino, Russie
Entrepôt 9 500 m²
Pouchkino, Russie
Surface 9 500 m²
Sol 1
Offert pour location à long terme - complexe d'entrepôt moderne (2025) La solution idéale p…
$157,552
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