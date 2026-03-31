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Entrepôts à vendre en Vysokovsk, Russie

propriété commerciale
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14 propriétés total trouvé
Entrepôt 8 640 m² dans Vysokovsk, Russie
Entrepôt 8 640 m²
Vysokovsk, Russie
Surface 8 640 m²
Sol 1
Electricité: 75 kW par bâtiment (probablement augmenté). Approvisionnement en eau centrale D…
$84,739
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Entrepôt 5 760 m² dans Vysokovsk, Russie
Entrepôt 5 760 m²
Vysokovsk, Russie
Surface 5 760 m²
Sol 1
Electricité: 75 kW par bâtiment (probablement augmenté). Approvisionnement en eau centrale D…
$1,01M
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Entrepôt 10 080 m² dans Vysokovsk, Russie
Entrepôt 10 080 m²
Vysokovsk, Russie
Surface 10 080 m²
Sol 1
Terrain: 21,713m2 Surface bâtie : 7 bâtiments de 1440 m2 Electricité: 75 kW par bâtiment (pr…
$1,77M
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Entrepôt 4 320 m² dans Vysokovsk, Russie
Entrepôt 4 320 m²
Vysokovsk, Russie
Surface 4 320 m²
Sol 1
Electricité: 75 kW par bâtiment (probablement augmenté). Approvisionnement en eau centrale D…
$42,370
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Entrepôt 1 440 m² dans Vysokovsk, Russie
Entrepôt 1 440 m²
Vysokovsk, Russie
Surface 1 440 m²
Sol 1
Electricité: 75 kW par bâtiment (probablement augmenté). Approvisionnement en eau centrale D…
$252,205
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Entrepôt 8 640 m² dans Vysokovsk, Russie
Entrepôt 8 640 m²
Vysokovsk, Russie
Surface 8 640 m²
Sol 1
Electricité: 75 kW par bâtiment (probablement augmenté). Approvisionnement en eau centrale D…
$1,51M
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Entrepôt 4 320 m² dans Vysokovsk, Russie
Entrepôt 4 320 m²
Vysokovsk, Russie
Surface 4 320 m²
Sol 1
Electricité: 75 kW par bâtiment (probablement augmenté). Approvisionnement en eau centrale D…
$756,614
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Entrepôt 2 880 m² dans Vysokovsk, Russie
Entrepôt 2 880 m²
Vysokovsk, Russie
Surface 2 880 m²
Sol 1
Electricité: 75 kW par bâtiment (probablement augmenté). Approvisionnement en eau centrale D…
$28,246
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Entrepôt 7 200 m² dans Vysokovsk, Russie
Entrepôt 7 200 m²
Vysokovsk, Russie
Surface 7 200 m²
Sol 1
Electricité: 75 kW par bâtiment (probablement augmenté). Approvisionnement en eau centrale D…
$1,26M
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Entrepôt 10 080 m² dans Vysokovsk, Russie
Entrepôt 10 080 m²
Vysokovsk, Russie
Surface 10 080 m²
Sol 1
Terrain: 21,713m2 Surface bâtie : 7 bâtiments de 1440 m2 Electricité: 75 kW par bâtiment (pr…
$98,862
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Entrepôt 7 200 m² dans Vysokovsk, Russie
Entrepôt 7 200 m²
Vysokovsk, Russie
Surface 7 200 m²
Sol 1
Electricité: 75 kW par bâtiment (probablement augmenté). Approvisionnement en eau centrale D…
$70,616
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Entrepôt 2 880 m² dans Vysokovsk, Russie
Entrepôt 2 880 m²
Vysokovsk, Russie
Surface 2 880 m²
Sol 1
Electricité: 75 kW par bâtiment (probablement augmenté). Approvisionnement en eau centrale D…
$504,409
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Entrepôt 5 760 m² dans Vysokovsk, Russie
Entrepôt 5 760 m²
Vysokovsk, Russie
Surface 5 760 m²
Sol 1
Electricité: 75 kW par bâtiment (probablement augmenté). Approvisionnement en eau centrale D…
$56,493
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Entrepôt 1 440 m² dans Vysokovsk, Russie
Entrepôt 1 440 m²
Vysokovsk, Russie
Surface 1 440 m²
Sol 1
Electricité: 75 kW par bâtiment (probablement augmenté). Approvisionnement en eau centrale D…
$14,123
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