Entrepôts à vendre en Vidnoïe, Russie

Entrepôt 2 032 m² dans Vidnoïe, Russie
Entrepôt 2 032 m²
Vidnoïe, Russie
Surface 2 032 m²
Sol 1
La zone d'entrepôt de 2032.0 m2 est située dans le sud de Moscou, à 3 km de la Ring Road de …
$42,241
Entrepôt 16 915 m² dans Leninsky District, Russie
Entrepôt 16 915 m²
Leninsky District, Russie
Surface 16 915 m²
Sol 1
Un entrepôt de classe A est offert à la vente. Région de Moscou, d Vidnoye, village de Petru…
$35,22M
Entrepôt 1 956 m² dans Leninsky District, Russie
Entrepôt 1 956 m²
Leninsky District, Russie
Surface 1 956 m²
Sol 1
Un entrepôt de classe A est offert à la vente. Région de Moscou, d Vidnoye, village de Petru…
$4,07M
Entrepôt 1 330 m² dans Leninsky District, Russie
Entrepôt 1 330 m²
Leninsky District, Russie
Surface 1 330 m²
Sol 1
Un entrepôt de classe A est offert à la location. Région de Moscou, d Vidnoye, village de Pe…
$30,763
Entrepôt 2 300 m² dans Vidnoïe, Russie
Entrepôt 2 300 m²
Vidnoïe, Russie
Surface 2 300 m²
Sol 1
A louer, un entrepôt de la classe "B +" est proposé. Lieu: MO, Vidnoye, la première ligne de…
$47,897
Entrepôt 978 m² dans Leninsky District, Russie
Entrepôt 978 m²
Leninsky District, Russie
Surface 978 m²
Sol 1
Un entrepôt de classe A est offert à la vente. Région de Moscou, d Vidnoye, village de Petru…
$2,04M
Entrepôt 9 826 m² dans Leninsky District, Russie
Entrepôt 9 826 m²
Leninsky District, Russie
Surface 9 826 m²
Sol 1
Un entrepôt de classe A est offert à la vente. Région de Moscou, d Vidnoye, village de Petru…
$20,46M
Entrepôt 6 500 m² dans Leninsky District, Russie
Entrepôt 6 500 m²
Leninsky District, Russie
Surface 6 500 m²
Sol 1
Un entrepôt de classe A est offert à la vente. Région de Moscou, d Vidnoye, village de Petru…
$14,36M
Entrepôt 33 618 m² dans Vidnoïe, Russie
Entrepôt 33 618 m²
Vidnoïe, Russie
Surface 33 618 m²
Sol 1
Numéro d'identification: w8838 Complexe industriel et d'entrepôt. Actuellement, l'installati…
$25,74M
Entrepôt 1 500 m² dans Leninsky District, Russie
Entrepôt 1 500 m²
Leninsky District, Russie
Surface 1 500 m²
Sol 1
A Classe B entrepôt chaud chauffé est proposé à la vente. Région de Moscou, d Vidnoye, ter K…
$2,31M
Entrepôt 3 993 m² dans Leninsky District, Russie
Entrepôt 3 993 m²
Leninsky District, Russie
Surface 3 993 m²
Sol 1
Un entrepôt de classe A est offert à la location. Région de Moscou, d Vidnoye, village de Pe…
$92,402
Entrepôt 10 713 m² dans Leninsky District, Russie
Entrepôt 10 713 m²
Leninsky District, Russie
Surface 10 713 m²
Sol 1
Un entrepôt de classe A est offert à la vente. Région de Moscou, d Vidnoye, village de Petru…
$22,31M
Entrepôt 1 913 m² dans Vidnoïe, Russie
Entrepôt 1 913 m²
Vidnoïe, Russie
Surface 1 913 m²
Sol 1
Un espace de rangement de classe B est offert à la location. Emplacement: MO, Vidnoye, à 5 k…
$24,120
Entrepôt 643 m² dans Leninsky District, Russie
Entrepôt 643 m²
Leninsky District, Russie
Surface 643 m²
Sol 1
Un entrepôt de classe A est offert à la vente. Région de Moscou, d Vidnoye, village de Petru…
$1,34M
Entrepôt 4 932 m² dans Leninsky District, Russie
Entrepôt 4 932 m²
Leninsky District, Russie
Surface 4 932 m²
Sol 1
Un entrepôt de classe A est offert à la vente. Région de Moscou, d Vidnoye, village de Petru…
$10,27M
Entrepôt 978 m² dans Leninsky District, Russie
Entrepôt 978 m²
Leninsky District, Russie
Surface 978 m²
Sol 1
Un entrepôt de classe A est offert à la location. Région de Moscou, d Vidnoye, village de Pe…
$22,625
Entrepôt 3 183 m² dans Leninsky District, Russie
Entrepôt 3 183 m²
Leninsky District, Russie
Surface 3 183 m²
Sol 1
Un entrepôt de classe A est offert à la vente. Région de Moscou, d Vidnoye, village de Petru…
$7,03M
Entrepôt 1 330 m² dans Leninsky District, Russie
Entrepôt 1 330 m²
Leninsky District, Russie
Surface 1 330 m²
Sol 1
Un entrepôt de classe A est offert à la vente. Région de Moscou, d Vidnoye, village de Petru…
$2,77M
