Entrepôts à vendre en Oblast de Moscou, Russie

Podolsk
36
Domodedovo
24
Balachikha
19
Vidnoïe
18
610 propriétés total trouvé
Entrepôt 1 034 m² dans Tokaryovo, Russie
Entrepôt 1 034 m²
Tokaryovo, Russie
Surface 1 034 m²
Sol 1
Colonnes d'étape - 12x18m Prêt à entrer – septembre 2026. Numéro d'identification: w13785
$1,81M
Entrepôt 100 000 m² dans municipalnyj okrug Istra, Russie
Entrepôt 100 000 m²
municipalnyj okrug Istra, Russie
Surface 100 000 m²
Sol 1
Parc industriel "Novopetrovskoye" classe "A" est situé 78 km. dans la direction ouest de la …
$153,98M
Entrepôt 3 654 m² dans Balachikha, Russie
Entrepôt 3 654 m²
Balachikha, Russie
Surface 3 654 m²
Sol 1
A louer, un entrepôt d'une superficie de 3654m2 est proposé Terrain de 0,46 Ga en propriété …
$12,682
Entrepôt 1 627 m² dans Obukhovo, Russie
Entrepôt 1 627 m²
Obukhovo, Russie
Surface 1 627 m²
Sol 1
Offert pour la location d'entrepôt de 1626,7m2 Espace entrepôt - 1479.2m2, espace bureau 147…
$24,808
Entrepôt 6 588 m² dans Naro Fominskij gorodskoj okrug, Russie
Entrepôt 6 588 m²
Naro Fominskij gorodskoj okrug, Russie
Surface 6 588 m²
Sol 1
Le propriétaire loue un complexe d'entrepôt moderne de la classe A, 6 588 m2 dans le technop…
$126,800
Entrepôt 2 600 m² dans Elektrostal, Russie
Entrepôt 2 600 m²
Elektrostal, Russie
Surface 2 600 m²
Sol 4
2 freight elevators of 5 tons and 2 cargo lifts of 3 tons. There are also office and utility…
$12,306
Entrepôt 576 m² dans Solnechnogorsky District, Russie
Entrepôt 576 m²
Solnechnogorsky District, Russie
Surface 576 m²
Sol 1
Entrepôt 576 m2 - 33 km de Moscou. Oubliez les problèmes logistiques ! Grandissez avec nous…
$981,415
Entrepôt 10 500 m² dans Kline, Russie
Entrepôt 10 500 m²
Kline, Russie
Surface 10 500 m²
Sol 1
Un entrepôt de classe A est offert à la location. Lieu: MO, Klin, 72 km de Moscou sur l'auto…
$146,856
Entrepôt 2 000 m² dans Solnechnogorsky District, Russie
Entrepôt 2 000 m²
Solnechnogorsky District, Russie
Surface 2 000 m²
Sol 1
Louez un entrepôt de 2000 m2 est la solution idéale pour votre entreprise à seulement 33 km …
$37,863
Entrepôt 11 200 m² dans Podolsk Urban Okrug, Russie
Entrepôt 11 200 m²
Podolsk Urban Okrug, Russie
Surface 11 200 m²
Sol 1
Hauteur de travail 13,2 m, colonnes en béton armé; places de stationnement pour les véhicule…
$201,197
Entrepôt 3 270 m² dans Tokaryovo, Russie
Entrepôt 3 270 m²
Tokaryovo, Russie
Surface 3 270 m²
Sol 1
Colonnes d'étape - 12x18m Prêt à entrer – septembre 2026. Numéro d'identification: w13790
$5,72M
Entrepôt 5 840 m² dans Ramensky District, Russie
Entrepôt 5 840 m²
Ramensky District, Russie
Surface 5 840 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt de classe B à louer. Région de Moscou, d Ramenskoye, village de Zel…
$45,436
Entrepôt 5 000 m² dans Mytishchi Urban Okrug, Russie
Entrepôt 5 000 m²
Mytishchi Urban Okrug, Russie
Surface 5 000 m²
Sol 1
A Classe Une installation de production chauffée B est proposée à la vente. Région de Moscou…
$4,16M
Entrepôt 504 m² dans Solnechnogorsky District, Russie
Entrepôt 504 m²
Solnechnogorsky District, Russie
Surface 504 m²
Sol 1
Achetez votre entrepôt 504 m2 à 33 km de Moscou - Commencez votre entreprise avec succès!🔥Vo…
$858,738
Entrepôt 615 m² dans Tokaryovo, Russie
Entrepôt 615 m²
Tokaryovo, Russie
Surface 615 m²
Sol 1
Colonnes d'étape - 12x18m Prêt à entrer – septembre 2026. Numéro d'identification: w13782
$1,07M
Entrepôt 7 392 m² dans Losino Petrovsky, Russie
Entrepôt 7 392 m²
Losino Petrovsky, Russie
Surface 7 392 m²
Sol 1
Les installations de production sont situées aux 1er et 2ème étages d'un bâtiment détaché. S…
$97,956
Entrepôt 1 570 m² dans Spas Kamenka, Russie
Entrepôt 1 570 m²
Spas Kamenka, Russie
Surface 1 570 m²
Sol 1
Un entrepôt de classe A est offert à la location. Région de Moscou, Dmitrov, village Spas-Ka…
$29,730
Entrepôt 4 868 m² dans Spas Kamenka, Russie
Entrepôt 4 868 m²
Spas Kamenka, Russie
Surface 4 868 m²
Sol 1
Un entrepôt de classe A est offert à la location. Région de Moscou, Dmitrov, village Spas-Ka…
$92,168
Entrepôt 3 724 m² dans Podolsk, Russie
Entrepôt 3 724 m²
Podolsk, Russie
Surface 3 724 m²
Sol 1
1 étage du bateau chauffé de production d'une superficie de 3 724 mètres carrés. Taille du c…
$29,029
Entrepôt 3 000 m² dans Podolsk Urban Okrug, Russie
Entrepôt 3 000 m²
Podolsk Urban Okrug, Russie
Surface 3 000 m²
Sol 1
Hauteur de travail 13,2 m, colonnes en béton armé; places de stationnement pour les véhicule…
$53,892
Entrepôt 4 000 m² dans Gorki Leninskiye, Russie
Entrepôt 4 000 m²
Gorki Leninskiye, Russie
Surface 4 000 m²
Sol 1
F-A : Classe Un entrepôt est offert à la location. Lieu: MO, Vidnoye, RP Gorki Leninsky. La …
$71,562
Entrepôt 1 440 m² dans Zabolote, Russie
Entrepôt 1 440 m²
Zabolote, Russie
Surface 1 440 m²
Sol 1
Un entrepôt de classe A est offert à la location. Région de Moscou, Domodedovo, village de Z…
$30,063
Entrepôt 7 020 m² dans Mendeleyevo, Russie
Entrepôt 7 020 m²
Mendeleyevo, Russie
Surface 7 020 m²
Sol 1
Une installation de production chauffée de classe A est proposée à la location. Région de Mo…
$110,750
Entrepôt 864 m² dans Solnechnogorsky District, Russie
Entrepôt 864 m²
Solnechnogorsky District, Russie
Surface 864 m²
Sol 1
Louez un entrepôt de 864 m2 - seulement 33 km de Moscou! Grande solution pour votre entrepr…
$16,357
Entrepôt 31 390 m² dans Domodedovo, Russie
Entrepôt 31 390 m²
Domodedovo, Russie
Surface 31 390 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt de classe A chaud. Région de Moscou, Domodedovo, village de Danilov…
$443,056
Entrepôt 4 724 m² dans Lobnia, Russie
Entrepôt 4 724 m²
Lobnia, Russie
Surface 4 724 m²
Sol 1
La zone d'entreposage est de 4 724 km. d'entre eux: partie administrative et ménage - 451 m2…
$96,985
Entrepôt 4 165 m² dans Tomilino, Russie
Entrepôt 4 165 m²
Tomilino, Russie
Surface 4 165 m²
Sol 1
Une classe Un entrepôt chaud chauffé est offert à la location. Région de Moscou, g Lyouberts…
$78,856
Entrepôt 7 923 m² dans Tomilino, Russie
Entrepôt 7 923 m²
Tomilino, Russie
Surface 7 923 m²
Sol 1
Une classe Un entrepôt chaud chauffé est offert à la location. Région de Moscou, g Lyouberts…
$149,995
Entrepôt 1 000 m² dans Bolsoe Bunkovo, Russie
Entrepôt 1 000 m²
Bolsoe Bunkovo, Russie
Surface 1 000 m²
Sol 1
Lieu: Moscou région, Noginsk, Bolshaya Bunkovo village, Proletarskaya str., 12 Superficie: …
$10,728
Entrepôt 1 307 m² dans Spas Kamenka, Russie
Entrepôt 1 307 m²
Spas Kamenka, Russie
Surface 1 307 m²
Sol 1
Un entrepôt de classe A est offert à la vente. Région de Moscou, Dmitrov, village Spas-Kamen…
$2,01M
