Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Russie
  3. Noguinsk
  4. Commercial
  5. Entrepôt

Entrepôts à vendre en Noguinsk, Russie

propriété commerciale
9
Entrepôt Supprimer
Tout effacer
9 propriétés total trouvé
Entrepôt 9 316 m² dans Noguinsk, Russie
Entrepôt 9 316 m²
Noguinsk, Russie
Surface 9 316 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt de classe A chaud. Région de Moscou, Noginsk, le village de Zatie, …
$146,968
Laisser une demande
Entrepôt 11 805 m² dans Noguinsk, Russie
Entrepôt 11 805 m²
Noguinsk, Russie
Surface 11 805 m²
Sol 1
Complexe de production et d'entreposage. Une zone protégée clôturée. Surveillance vidéo dans…
$17,88M
Laisser une demande
Entrepôt 11 805 m² dans Noguinsk, Russie
Entrepôt 11 805 m²
Noguinsk, Russie
Surface 11 805 m²
Sol 1
Complexe de production et d'entreposage de la classe "A" Une zone protégée avec vidéosurvei…
$167,616
Laisser une demande
Entrepôt 6 999 m² dans Noguinsk, Russie
Entrepôt 6 999 m²
Noguinsk, Russie
Surface 6 999 m²
Sol 1
Classe chauffée Un entrepôt à louer. Cette annonce est pertinente. Surface totale de 6999,2 …
$103,060
Laisser une demande
Entrepôt 23 610 m² dans Noguinsk, Russie
Entrepôt 23 610 m²
Noguinsk, Russie
Surface 23 610 m²
Sol 1
Complexe de production et d'entreposage de la classe "A" Une zone protégée avec vidéosurvei…
$335,232
Laisser une demande
Entrepôt 5 904 m² dans Noguinsk, Russie
Entrepôt 5 904 m²
Noguinsk, Russie
Surface 5 904 m²
Sol 1
Vente Complexe de production et d'entreposage de la classe "A" Une zone protégée avec vidéo…
$8,94M
Laisser une demande
Entrepôt 5 904 m² dans Noguinsk, Russie
Entrepôt 5 904 m²
Noguinsk, Russie
Surface 5 904 m²
Sol 1
Complexe de production et d'entreposage de la classe "A" Une zone protégée avec vidéosurvei…
$83,829
Laisser une demande
Entrepôt 23 610 m² dans Noguinsk, Russie
Entrepôt 23 610 m²
Noguinsk, Russie
Surface 23 610 m²
Sol 1
Vente Complexe de production et d'entreposage de la classe "A" Une zone protégée avec vidéo…
$35,76M
Laisser une demande
Entrepôt 16 985 m² dans Noguinsk, Russie
Entrepôt 16 985 m²
Noguinsk, Russie
Surface 16 985 m²
Sol 1
Dans le nouveau complexe d'entrepôts de la classe "A", situé dans le quartier urbain de Bogo…
$250,093
Laisser une demande
Realting.com
Aller