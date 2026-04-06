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Entrepôts à vendre en Solnechnogorsk, Russie

propriété commerciale
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Entrepôt 19 680 m² dans Solnechnogorsk, Russie
Entrepôt 19 680 m²
Solnechnogorsk, Russie
Surface 19 680 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt de classe A chaud. Région de Moscou, d Solnechnogorsk, Chashnikovo,…
$348,411
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Entrepôt 18 550 m² dans Solnechnogorsk, Russie
Entrepôt 18 550 m²
Solnechnogorsk, Russie
Surface 18 550 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt de classe A chaud. Région de Moscou, d Solnechnogorsk, Chashnikovo,…
$328,406
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Entrepôt 24 320 m² dans Solnechnogorsk, Russie
Entrepôt 24 320 m²
Solnechnogorsk, Russie
Surface 24 320 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt de classe A chaud. Région de Moscou, d Solnechnogorsk, Chashnikovo,…
$430,557
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