Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Russie
  3. Tchekhov
  4. Commercial
  5. Entrepôt

Entrepôts à vendre en Tchekhov, Russie

propriété commerciale
7
Entrepôt Supprimer
Tout effacer
6 propriétés total trouvé
Entrepôt 1 533 m² dans Tchekhov, Russie
Entrepôt 1 533 m²
Tchekhov, Russie
Surface 1 533 m²
Sol 1
Arenda est un bâtiment séparé de 2 étages dans un bâtiment chauffé par la capitale, de hauts…
$9,785
Laisser une demande
Entrepôt 2 036 m² dans Tchekhov, Russie
Entrepôt 2 036 m²
Tchekhov, Russie
Surface 2 036 m²
Sol 1
Un terrain dans les montagnes. Tchékhov. Le centre d'une grande zone industrielle. Contre un…
$1,08M
Laisser une demande
Entrepôt 3 238 m² dans Tchekhov, Russie
Entrepôt 3 238 m²
Tchekhov, Russie
Surface 3 238 m²
Sol 1
A vendre est offert complexe immobilier situé: Tchekhov, Simferopol autoroute, 55 km de Mosc…
$2,21M
Laisser une demande
Entrepôt 1 900 m² dans Tchekhov, Russie
Entrepôt 1 900 m²
Tchekhov, Russie
Surface 1 900 m²
Sol 1
Numéro d'identification: w12327 Le hangar chauffé classe B est offert à la location. Région …
$14,336
Laisser une demande
Entrepôt 24 160 m² dans Tchekhov, Russie
Entrepôt 24 160 m²
Tchekhov, Russie
Surface 24 160 m²
Sol 1
Nous vous proposons à la location une chambre de classe "A" d'une superficie de 12200 m2. Li…
$356,399
Laisser une demande
Entrepôt 2 036 m² dans Tchekhov, Russie
Entrepôt 2 036 m²
Tchekhov, Russie
Surface 2 036 m²
Sol 1
Un terrain dans les montagnes. Tchékhov. Le centre d'une grande zone industrielle. Contre un…
$9,867
Laisser une demande
Realting.com
Aller