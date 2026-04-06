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Entrepôts à vendre en Odintsovo, Russie

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Entrepôt 2 000 m² dans Odintsovo, Russie
Entrepôt 2 000 m²
Odintsovo, Russie
Surface 2 000 m²
Sol 1
Numéro d'identification: w12097 Un entrepôt de classe "B" est offert à la location. Lieu: Ré…
$37,315
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