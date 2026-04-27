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Entrepôts à vendre en Serpoukhov, Russie

propriété commerciale
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Entrepôt 1 500 m² dans Serpoukhov, Russie
Entrepôt 1 500 m²
Serpoukhov, Russie
Surface 1 500 m²
Sol 1
A Classe C entrepôt isolé est offert à la location. Région de Moscou, Serpukhov, rue Pouchki…
$7,302
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Entrepôt 1 620 m² dans Serpoukhov, Russie
Entrepôt 1 620 m²
Serpoukhov, Russie
Surface 1 620 m²
Sol 1
Numéro d'identification: w12275 Entrepôt frigorifique de classe C à louer. Région de Moscou,…
$10,773
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Entrepôt 6 480 m² dans Serpoukhov, Russie
Entrepôt 6 480 m²
Serpoukhov, Russie
Surface 6 480 m²
Sol 1
A Classe C entrepôt froid est offert à la location. Région de Moscou, g Serpukhov, autoroute…
$43,093
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