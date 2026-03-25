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Entrepôts à vendre en Elektrostal, Russie

propriété commerciale
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4 propriétés total trouvé
Entrepôt 2 600 m² dans Elektrostal, Russie
Entrepôt 2 600 m²
Elektrostal, Russie
Surface 2 600 m²
Sol 4
2 ascenseurs de 5 tonnes et 2 ascenseurs de 3 tonnes. Il y a aussi des bureaux et des salles…
$12,112
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Entrepôt 1 570 m² dans Elektrostal, Russie
Entrepôt 1 570 m²
Elektrostal, Russie
Surface 1 570 m²
Sol 3
Placement pour un entrepôt ou une production. Équipé d'un utilitaire, bureau et toilettes. I…
$10,239
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Entrepôt 13 500 m² dans Elektrostal, Russie
Entrepôt 13 500 m²
Elektrostal, Russie
Surface 13 500 m²
Sol 1
Numéro d'identification: w11364 Un complexe d'entrepôt de classe "B" est proposé à la vente.…
$5,59M
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Entrepôt 2 080 m² dans Elektrostal, Russie
Entrepôt 2 080 m²
Elektrostal, Russie
Surface 2 080 m²
Sol 1
A Classe B entrepôt froid est offert à la location. Région de Moscou, g Elektrostal, Constru…
$9,044
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