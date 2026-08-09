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Entrepôts à vendre en Kommunarka, Russie

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propriété commerciale
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9 propriétés total trouvé
Entrepôt 2 094 m² dans Kommunarka, Russie
Entrepôt 2 094 m²
Kommunarka, Russie
Surface 2 094 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt de classe A chaud. d Moscou, district de Kommunarka, place 3, 1 éta…
$51,889
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Entrepôt 16 696 m² dans Kommunarka, Russie
Entrepôt 16 696 m²
Kommunarka, Russie
Surface 16 696 m²
Sol 1
Numéro d'identification: w8511 Le prix proposé pour la propriété comprend : Bâtiment modulai…
$20,76M
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Entrepôt 1 543 m² dans Kommunarka, Russie
Entrepôt 1 543 m²
Kommunarka, Russie
Surface 1 543 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt de classe A chaud. d Moscou, district de Kommunarka, place 3, 1 éta…
$38,223
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TekceTekce
Entrepôt 8 186 m² dans Kommunarka, Russie
Entrepôt 8 186 m²
Kommunarka, Russie
Surface 8 186 m²
Sol 1
Les planchers sont une plaque de garniture. Numéro d'identification: w13611
$170,468
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Entrepôt 2 800 m² dans Kommunarka, Russie
Entrepôt 2 800 m²
Kommunarka, Russie
Surface 2 800 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt de classe B à louer. d Moscou, district de Kommunarka, village de M…
$56,230
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Entrepôt 7 035 m² dans Kommunarka, Russie
Entrepôt 7 035 m²
Kommunarka, Russie
Surface 7 035 m²
Sol 1
Le nouvel entrepôt de classe A est disponible à la location. Convient à des fins de producti…
$174,299
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Entrepôt 2 106 m² dans Kommunarka, Russie
Entrepôt 2 106 m²
Kommunarka, Russie
Surface 2 106 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt de classe A chaud. d Moscou, district de Kommunarka, place 3, 1 éta…
$52,174
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Entrepôt 2 241 m² dans Kommunarka, Russie
Entrepôt 2 241 m²
Kommunarka, Russie
Surface 2 241 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt de classe A chaud. d Moscou, district de Kommunarka, place 3, 1 éta…
$55,512
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Entrepôt 14 307 m² dans Kommunarka, Russie
Entrepôt 14 307 m²
Kommunarka, Russie
Surface 14 307 m²
Sol 1
Superficie totale de l'entrepôt : 14 307,42 m2 Marque de l'entrepôt 0 - 8 401.71 m2, Rampa, …
$354,470
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