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Entrepôts à vendre en Bykovo, Russie

propriété commerciale
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9 propriétés total trouvé
Entrepôt 1 924 m² dans Bykovo, Russie
Entrepôt 1 924 m²
Bykovo, Russie
Surface 1 924 m²
Sol 1
Un entrepôt de classe B est offert à la location. Lieu: MO, Ramenskoye, village de Bykovo, 2…
$27,921
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Entrepôt 2 022 m² dans Bykovo, Russie
Entrepôt 2 022 m²
Bykovo, Russie
Surface 2 022 m²
Sol 1
Un entrepôt de classe B est offert à la location. Lieu: MO, Ramenskoye, village de Bykovo, 2…
$29,339
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Entrepôt 10 300 m² dans Bykovo, Russie
Entrepôt 10 300 m²
Bykovo, Russie
Surface 10 300 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt de classe B à louer. Région de Moscou, d Ramenskoye, Bykovo, rue Ae…
$136,339
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Entrepôt 2 022 m² dans Bykovo, Russie
Entrepôt 2 022 m²
Bykovo, Russie
Surface 2 022 m²
Sol 1
Numéro d'identification: L5279 L'entrepôt de classe B est offert pour sous-location. Lieu: r…
$29,339
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Entrepôt 1 700 m² dans Bykovo, Russie
Entrepôt 1 700 m²
Bykovo, Russie
Surface 1 700 m²
Sol 1
Entrepôt de classe B à louer La superficie totale de l'entrepôt est de 1700 m2. La hauteur …
$25,479
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Entrepôt 5 260 m² dans Bykovo, Russie
Entrepôt 5 260 m²
Bykovo, Russie
Surface 5 260 m²
Sol 1
Entrepôt de classe B à louer La superficie totale de l'entrepôt est de 5260 m2, dont 70 m2 …
$78,835
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Entrepôt 1 924 m² dans Bykovo, Russie
Entrepôt 1 924 m²
Bykovo, Russie
Surface 1 924 m²
Sol 1
Numéro d'identification: L5280 Un entrepôt de classe B est offert à la location. Lieu: régio…
$27,921
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Entrepôt 4 079 m² dans Bykovo, Russie
Entrepôt 4 079 m²
Bykovo, Russie
Surface 4 079 m²
Sol 1
Numéro d'identification: L5278 Un entrepôt de classe B est offert à la location. Lieu: régio…
$59,190
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Entrepôt 4 079 m² dans Bykovo, Russie
Entrepôt 4 079 m²
Bykovo, Russie
Surface 4 079 m²
Sol 1
Des entrepôts de classe B sont offerts à la location. Lieu: MO, Ramenskoye, village de Bykov…
$59,190
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