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Entrepôts à vendre en Oblast de Toula, Russie

propriété commerciale
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Entrepôt 5 000 m² dans Mordvesskoe selskoe poselenie, Russie
Entrepôt 5 000 m²
Mordvesskoe selskoe poselenie, Russie
Surface 5 000 m²
Sol 1
Bâtiment de production chauffé - 2 910 m2. Bâtiment administratif et ménager - 1 110 m2. Le …
$2,61M
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Entrepôt 5 000 m² dans Mordvesskoe selskoe poselenie, Russie
Entrepôt 5 000 m²
Mordvesskoe selskoe poselenie, Russie
Surface 5 000 m²
Sol 1
Bâtiment de production chauffé - 2 910 m2. Bâtiment administratif et ménager - 1 110 m2. Le …
$24,845
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Entrepôt 4 056 m² dans Toula, Russie
Entrepôt 4 056 m²
Toula, Russie
Surface 4 056 m²
Sol 1
Un entrepôt de classe A est offert à la location. Lieu: Tula. Hauteur de travail des plafond…
$62,492
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Entrepôt 1 650 m² dans Toula, Russie
Entrepôt 1 650 m²
Toula, Russie
Surface 1 650 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt de classe B moderne dans un complexe conçu conformément aux normes …
$29,069
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