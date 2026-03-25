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Entrepôts à vendre en Stolbovaya, Russie

propriété commerciale
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5 propriétés total trouvé
Entrepôt 2 116 m² dans Stolbovaya, Russie
Entrepôt 2 116 m²
Stolbovaya, Russie
Surface 2 116 m²
Sol 1
Surface totale du bâtiment : 2 116 m2. La taille de la chambre est de 18 * 110 m. Hauteur du…
$26,286
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Entrepôt 1 800 m² dans Stolbovaya, Russie
Entrepôt 1 800 m²
Stolbovaya, Russie
Surface 1 800 m²
Sol 1
La superficie totale du bâtiment : 1 800 m2. La taille de la chambre est de 24 * 60 m. Haute…
$22,361
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Entrepôt 7 488 m² dans Stolbovaya, Russie
Entrepôt 7 488 m²
Stolbovaya, Russie
Surface 7 488 m²
Sol 1
Superficie de l'ABK : 288 m2. La taille de la pièce est de 150 * 48 m - deux travées de 150 …
$93,020
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Entrepôt 4 536 m² dans Stolbovaya, Russie
Entrepôt 4 536 m²
Stolbovaya, Russie
Surface 4 536 m²
Sol 1
Mise en page ouverte + ABC. Entrepôt de produits finis. Étendue. Porte métallique 2 pièces. …
$56,349
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Entrepôt 27 000 m² dans Stolbovaya, Russie
Entrepôt 27 000 m²
Stolbovaya, Russie
Surface 27 000 m²
Sol 1
Numéro d'identification: w11670 Le complexe immobilier chauffé de la classe B est offert à l…
$24,85M
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