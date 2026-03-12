Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Entrepôts à vendre en Reutov, Russie

Entrepôt 4 000 m² dans Reoutov, Russie
Entrepôt 4 000 m²
Reoutov, Russie
Surface 4 000 m²
Sol 3
Nous offrons un entrepôt de classe B à louer. Région de Moscou, Reutov, passage nord, 4, 3 é…
$92,386
Entrepôt 7 336 m² dans Reoutov, Russie
Entrepôt 7 336 m²
Reoutov, Russie
Surface 7 336 m²
Sol 1
A louer, des zones de production et d'entrepôt sont proposés à 1 km de la route de Moscou da…
$169,436
Entrepôt 3 000 m² dans Reoutov, Russie
Entrepôt 3 000 m²
Reoutov, Russie
Surface 3 000 m²
Sol 2
A louer, des zones de production et d'entrepôt sont proposés à 1 km de la route de Moscou da…
$69,290
Entrepôt 3 000 m² dans Reoutov, Russie
Entrepôt 3 000 m²
Reoutov, Russie
Surface 3 000 m²
Sol 1
Louer une salle de production et de stockage est une excellente opportunité pour votre entre…
$64,670
Entrepôt 9 000 m² dans Reoutov, Russie
Entrepôt 9 000 m²
Reoutov, Russie
Surface 9 000 m²
Sol 1
Nous vous proposons de louer une salle de production de 9000 m2. L'annonce est pertinente! E…
$194,011
Entrepôt 14 000 m² dans Reoutov, Russie
Entrepôt 14 000 m²
Reoutov, Russie
Surface 14 000 m²
Sol 2
Numéro d'identification: L5883 - Oui. L'espace de production et d'entreposage est offert à l…
$323,352
Entrepôt 9 000 m² dans Reoutov, Russie
Entrepôt 9 000 m²
Reoutov, Russie
Surface 9 000 m²
Sol 1
Louer une zone de production est votre façon de réussir! Nous offrons à louer des bâtiments…
$194,011
Entrepôt 7 336 m² dans Reoutov, Russie
Entrepôt 7 336 m²
Reoutov, Russie
Surface 7 336 m²
Sol 1
A louer, des zones de production et d'entrepôt sont proposés à 1 km de la route de Moscou da…
$169,436
Entrepôt 3 000 m² dans Reoutov, Russie
Entrepôt 3 000 m²
Reoutov, Russie
Surface 3 000 m²
Sol 2
Numéro d'identification: L5876 - Oui. L'espace de production et d'entreposage est offert à l…
$69,290
Entrepôt 3 000 m² dans Reoutov, Russie
Entrepôt 3 000 m²
Reoutov, Russie
Surface 3 000 m²
Sol 1
Nous vous proposons à la location une salle de production de 5000 m2. L'annonce est pertinen…
$64,670
