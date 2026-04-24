Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Russie
  3. Serguiev Possad
  4. Commercial
  5. Entrepôt

Entrepôts à vendre en Serguiev Possad, Russie

propriété commerciale
6
Entrepôt Supprimer
Tout effacer
6 propriétés total trouvé
Entrepôt 400 m² dans Serguiev Possad, Russie
Entrepôt 400 m²
Serguiev Possad, Russie
Surface 400 m²
Sol 1
Numéro d'identification: L5863 - Oui. Des congélateurs de 400 m2 classe "B+" sont proposés à…
$9,570
Laisser une demande
Entrepôt 400 m² dans Serguiev Possad, Russie
Entrepôt 400 m²
Serguiev Possad, Russie
Surface 400 m²
Sol 1
Numéro d'identification: L4518 Classe "B+" chambres réfrigérées sont proposées à la location…
$9,570
Laisser une demande
Entrepôt 400 m² dans Serguiev Possad, Russie
Entrepôt 400 m²
Serguiev Possad, Russie
Surface 400 m²
Sol 1
Numéro d'identification: L4519 Des congélateurs de 400 m2 classe "B+" sont proposés à la loc…
$9,570
Laisser une demande
Entrepôt 400 m² dans Serguiev Possad, Russie
Entrepôt 400 m²
Serguiev Possad, Russie
Surface 400 m²
Sol 1
Numéro d'identification: L5864 - Oui. Classe "B+" chambres réfrigérées sont proposées à la l…
$9,570
Laisser une demande
Entrepôt 800 m² dans Serguiev Possad, Russie
Entrepôt 800 m²
Serguiev Possad, Russie
Surface 800 m²
Sol 1
Numéro d'identification: L4517 Des chambres de réfrigération et de congélation sont disponib…
$19,141
Laisser une demande
Entrepôt 800 m² dans Serguiev Possad, Russie
Entrepôt 800 m²
Serguiev Possad, Russie
Surface 800 m²
Sol 1
Numéro d'identification: L5865 - Oui. Des chambres de réfrigération et de congélation sont d…
$19,141
Laisser une demande
Realting.com
Aller