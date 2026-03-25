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Entrepôts à vendre en Staraya Kupavna, Russie

propriété commerciale
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Entrepôt 20 948 m² dans Staraya Kupavna, Russie
Entrepôt 20 948 m²
Staraya Kupavna, Russie
Surface 20 948 m²
Sol 1
À vendre est offert chaud chaud entrepôt classe A. Région de Moscou, Noginsk, ter autoroute …
$23,42M
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Entrepôt 1 500 m² dans Staraya Kupavna, Russie
Entrepôt 1 500 m²
Staraya Kupavna, Russie
Surface 1 500 m²
Sol 1
Entrepôt d'une superficie totale de 1500 mètres carrés, La hauteur de travail de l'entrepôt …
$15,788
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Entrepôt 10 474 m² dans Staraya Kupavna, Russie
Entrepôt 10 474 m²
Staraya Kupavna, Russie
Surface 10 474 m²
Sol 1
Un entrepôt chaud de classe A est offert à la vente. Région de Moscou, Noginsk, ter autorout…
$11,71M
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Entrepôt 5 184 m² dans Staraya Kupavna, Russie
Entrepôt 5 184 m²
Staraya Kupavna, Russie
Surface 5 184 m²
Sol 1
À vendre est offert chaud chaud entrepôt classe A. Région de Moscou, Noginsk, ter autoroute …
$5,80M
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