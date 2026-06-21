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Entrepôts à vendre en Oblast de Vladimir, Russie

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Lakinsk
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4 propriétés total trouvé
Entrepôt 4 500 m² dans Lakinsk, Russie
Entrepôt 4 500 m²
Lakinsk, Russie
Surface 4 500 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt de classe A chaud. Région Vladimir, quartier Sobinsky, Lakinsk, rue…
$49,104
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Entrepôt 1 500 m² dans Lakinsk, Russie
Entrepôt 1 500 m²
Lakinsk, Russie
Surface 1 500 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt de classe A chaud. Région Vladimir, quartier Sobinsky, Lakinsk, rue…
$16,368
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Entrepôt 6 670 m² dans Lakinsk, Russie
Entrepôt 6 670 m²
Lakinsk, Russie
Surface 6 670 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt de classe A chaud. Région Vladimir, quartier Sobinsky, Lakinsk, rue…
$72,783
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Entrepôt 3 000 m² dans Lakinsk, Russie
Entrepôt 3 000 m²
Lakinsk, Russie
Surface 3 000 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt de classe A chaud. Région Vladimir, quartier Sobinsky, Lakinsk, rue…
$32,736
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Types de propriétés en Oblast de Vladimir

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