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Location courte durée studios en Russie

Kaliningrad
3
District fédéral du Nord-Ouest
4
4 propriétés total trouvé
Studio 1 chambre dans Kaliningrad, Russie
Studio 1 chambre
Kaliningrad, Russie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 32 m²
Sol 4/8
Studio confortable "Riviera" d'une superficie de 32 m2.Hébergement jusqu'à 3 personnes. Nous…
$57
par nuit
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PAVLOV
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Русский
Studio 1 chambre dans Kaliningrad, Russie
Studio 1 chambre
Kaliningrad, Russie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 23 m²
Sol 2/8
Studio • Superficie 23 m2 • Chambres 2Studio élégant Pavlov "Okhra" avec une nouvelle répara…
$46
par nuit
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PAVLOV
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Русский
Studio 1 chambre dans Kaliningrad, Russie
Studio 1 chambre
Kaliningrad, Russie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 23 m²
Sol 1/8
Studio spacieux de 23 m2 à Kaliningrad !Notre studio est l'endroit idéal pour votre séjour c…
$46
par nuit
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PAVLOV
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Русский
Studio 1 chambre dans Svetlogorsk, Russie
Studio 1 chambre
Svetlogorsk, Russie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 46 m²
Sol 4/52
Studio avec vue panoramique sur la mer • Zone 46 m2 • Places de couchage 3Pavlov Design Stud…
$146
par nuit
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