Piso en edificio nuevo SAAS HILLS



🏢 Complejo residencial exclusivo en Dubai Science Park (entrega de IVQ 2027)

Dubai Science Park es una prestigiosa zona de ciencia y tecnología. La vivienda de este nivel es rara aquí, lo que garantiza una alta demanda de alquiler.

Ejecución de proyectos: IV trimestre de 2027.

Principales ventajas:

• Alto ROI: El rendimiento de alquiler proyectado es del 8-12% anual.

• Arquitectura única: Dos torres con líneas curvas inspiradas en la naturaleza del desierto.

• Excelente accesibilidad al transporte: 1 min a Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, 20-22 min a Dubai Marina y Centro.

• Área del futuro: Alrededor - oficinas internacionales, escuelas y planes - la apertura de una estación de metro.

• Planes de pago flexibles: 40/60, 50/50, 60/40 esquemas están disponibles con un pago de descuento de 20% + 4% (DLD).

La infraestructura del complejo:

• Piscina en la azotea con playa de arena, piscina infantil.

• Gimnasio, estudio de yoga, sauna.

• Corte de Padl, cancha de baloncesto, cintas de correr.

• Clubhouse, cafeterías, cine ( puertas y aire libre).

Lotes disponibles (los precios se indican "de"):

• Estudio: desde 49,2 metros cuadrados - $292.000

• 1 habitación: de 85,7 metros cuadrados - 464.100 dólares

2 piezas: de 202.5 metros cuadrados - $835,100

3 piezas: de 275,5 metros cuadrados - 1,2 millones de dólares

Adosados y Sky Villas: desde 3 dormitorios.

Características: Mobiliario completo o parcial, tecnología de purificación de aire VLED, acabados de alta calidad.

Trabajo con 15 países más alrededor del mundo. Voy a seleccionar bienes raíces líquidos en Omán, Camboya, Vietnam, Tailandia, Georgia, Bulgaria, Montenegro y otros países