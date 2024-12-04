  1. Realting.com
  2. Emiratos Árabes Unidos
  3. Piso en edificio nuevo SAAS HILLS

Piso en edificio nuevo SAAS HILLS

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$292,018
BTC
3.4734960
ETH
182.0607747
USDT
288 713.6720237
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
10
Dejar una solicitud
ID: 33287
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 6/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Emiratos Árabes Unidos
  • Región / estado
    Dubái

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de confort
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Ladrillo monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    33

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English


🏢 Complejo residencial exclusivo en Dubai Science Park (entrega de IVQ 2027)

Dubai Science Park es una prestigiosa zona de ciencia y tecnología. La vivienda de este nivel es rara aquí, lo que garantiza una alta demanda de alquiler.
Ejecución de proyectos: IV trimestre de 2027.

Principales ventajas:

• Alto ROI: El rendimiento de alquiler proyectado es del 8-12% anual.
• Arquitectura única: Dos torres con líneas curvas inspiradas en la naturaleza del desierto.
• Excelente accesibilidad al transporte: 1 min a Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, 20-22 min a Dubai Marina y Centro.
• Área del futuro: Alrededor - oficinas internacionales, escuelas y planes - la apertura de una estación de metro.
• Planes de pago flexibles: 40/60, 50/50, 60/40 esquemas están disponibles con un pago de descuento de 20% + 4% (DLD).

La infraestructura del complejo:

• Piscina en la azotea con playa de arena, piscina infantil.
• Gimnasio, estudio de yoga, sauna.
• Corte de Padl, cancha de baloncesto, cintas de correr.
• Clubhouse, cafeterías, cine ( puertas y aire libre).

Lotes disponibles (los precios se indican "de"):

• Estudio: desde 49,2 metros cuadrados - $292.000
• 1 habitación: de 85,7 metros cuadrados - 464.100 dólares
2 piezas: de 202.5 metros cuadrados - $835,100
3 piezas: de 275,5 metros cuadrados - 1,2 millones de dólares
Adosados y Sky Villas: desde 3 dormitorios.

Características: Mobiliario completo o parcial, tecnología de purificación de aire VLED, acabados de alta calidad.

Trabajo con 15 países más alrededor del mundo. Voy a seleccionar bienes raíces líquidos en Omán, Camboya, Vietnam, Tailandia, Georgia, Bulgaria, Montenegro y otros países

Localización en el mapa

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Educación

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial New luxury residence Raffles apartments with a spa center and a beach club, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$4,81M
Complejo residencial SOL BAY Residence with a swimming pool and a view of Burj Khalifa, Business Bay, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$541,704
Complejo residencial Premium residence Orchid with a swimming pool and a spa center in the prestigious area of Damac Hills, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$911,757
Complejo residencial Enqlave by Aqasa
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$268,493
Complejo residencial New Havelock Heights Residence with a swimming pool and a roof-top terrace close to Dubai Marina, JVC, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$189,596
Está viendo
Piso en edificio nuevo SAAS HILLS
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$292,018
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Complejo residencial New residence Eleve with swimming pools, a fitness center and lounge areas, Jebel Ali Industrial Second, Dubai, UAE
Complejo residencial New residence Eleve with swimming pools, a fitness center and lounge areas, Jebel Ali Industrial Second, Dubai, UAE
Complejo residencial New residence Eleve with swimming pools, a fitness center and lounge areas, Jebel Ali Industrial Second, Dubai, UAE
Complejo residencial New residence Eleve with swimming pools, a fitness center and lounge areas, Jebel Ali Industrial Second, Dubai, UAE
Complejo residencial New residence Eleve with swimming pools, a fitness center and lounge areas, Jebel Ali Industrial Second, Dubai, UAE
Mostrar todo Complejo residencial New residence Eleve with swimming pools, a fitness center and lounge areas, Jebel Ali Industrial Second, Dubai, UAE
Complejo residencial New residence Eleve with swimming pools, a fitness center and lounge areas, Jebel Ali Industrial Second, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$335,131
La residencia cuenta con una gran piscina y una piscina infantil, un moderno gimnasio, zonas de salón, una zona de barbacoa, un aparcamiento, un café y un restaurante, un parque infantil, un cine al aire libre, un jacuzzi, una sauna y un baño de vapor.Terminación - 2o trimestre de 2027.Ubica…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Apart - hotel The Kempinski Floating Palace
Apart - hotel The Kempinski Floating Palace
Apart - hotel The Kempinski Floating Palace
Apart - hotel The Kempinski Floating Palace
Apart - hotel The Kempinski Floating Palace
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$351,331
Año de construcción 2023
DESCUBRE KEMPINSKI FLOATING PALACE Kempinski Floating Palace es un hotel de lujo flotante que ofrece una experiencia única. Desde excelentes restaurantes hasta el centro comercial y las comodidades asociadas, el hotel garantizó a los visitantes e inversores una prestigiosa estadía. Lejos de …
Agencia
Address Property
Dejar una solicitud
Complejo residencial Weybridge Gardens 3
Complejo residencial Weybridge Gardens 3
Complejo residencial Weybridge Gardens 3
Complejo residencial Weybridge Gardens 3
Complejo residencial Weybridge Gardens 3
Mostrar todo Complejo residencial Weybridge Gardens 3
Complejo residencial Weybridge Gardens 3
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$175,063
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Área 43–122 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Weybridge Gardens 3 es su puerta de entrada a la vida moderna y la comodidad en Dubailand. Weybridge Gardens 3, The Alps es idealmente situado, justo al lado de Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, que ofrece buena accesibilidad y excelente conectividad a todas las zonas de la ciudad.Desde la arq…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
86.4
280,463
Apartamentos 3 habitaciones
122.1
413,887
Estudio
43.1
175,085
Agencia
Easy Life Property
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Emiratos Árabes Unidos
Hipoteca en Dubai para no residentes. Cómo comprar bienes raíces a crédito
04.12.2024
Hipoteca en Dubai para no residentes. Cómo comprar bienes raíces a crédito
Herencia de bienes y bienes inmuebles en los EAU
17.10.2024
Herencia de bienes y bienes inmuebles en los EAU
Programa de jubilación en Dubai. Cómo obtener una visa de jubilación de Dubai
02.10.2024
Programa de jubilación en Dubai. Cómo obtener una visa de jubilación de Dubai
Construido en Dubái el rascacielos horizontal The Link
26.02.2024
Construido en Dubái el rascacielos horizontal The Link
Mostrar todas las publicaciones