  2. Emiratos Árabes Unidos
  3. Complejo residencial Raffi

Complejo residencial Raffi

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$197,640
;
11
ID: 23144
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 26/11/24

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Emiratos Árabes Unidos
  • Región / estado
    Dubái

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  Número de plantas
    Número de plantas
    10

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Ascensor

Sobre el complejo

¡Cómodos apartamentos en el complejo residencial Raffi en la zona de Al Furjan! ¡La zona es atractiva para inversores y compradores debido a sus precios asequibles y su conveniente ubicación! ¡Cerca del metro! ¡Encontraremos viviendas con una tasa hipotecaria favorable o un plan de pagos a plazos en los Emiratos Árabes Unidos!

Servicios: gimnasios, estacionamiento, sala de conferencias, parques y jardines, yoga y meditación, canchas de baloncesto, áreas de barbacoa y mucho más.

Ubicación:
Cerca de Azizi Raffi hay estaciones de metro, autopistas importantes, así como centros comerciales y atracciones culturales como IKEA y. Centro comercial Ibn Battuta. Un sistema de transporte bien desarrollado, muchas zonas peatonales, una ruta para bicicletas de 40 kilómetros, tres estaciones de metro — todo esto hace que la zona sea conveniente para vivir.

6 min - Ibn Battuta Mall;
10 min - Dubai Marina;
30 min - Aeropuerto Internacional de Dubai (DXB);
30 min - Aeropuerto Internacional Al Maktoum. Aeropuerto (DWC).

¡La disponibilidad de apartamentos disponibles se proporcionará a pedido!
Le informaremos todo sobre la compra de bienes raíces en los Emiratos Árabes Unidos. ¡Escríbenos o llámanos, resolveremos todas tus dudas!

Localización en el mapa

Dubái, Emiratos Árabes Unidos

