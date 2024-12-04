¡Cómodos apartamentos en el complejo residencial Raffi en la zona de Al Furjan! ¡La zona es atractiva para inversores y compradores debido a sus precios asequibles y su conveniente ubicación! ¡Cerca del metro! ¡Encontraremos viviendas con una tasa hipotecaria favorable o un plan de pagos a plazos en los Emiratos Árabes Unidos!



Servicios: gimnasios, estacionamiento, sala de conferencias, parques y jardines, yoga y meditación, canchas de baloncesto, áreas de barbacoa y mucho más.



Ubicación:

Cerca de Azizi Raffi hay estaciones de metro, autopistas importantes, así como centros comerciales y atracciones culturales como IKEA y. Centro comercial Ibn Battuta. Un sistema de transporte bien desarrollado, muchas zonas peatonales, una ruta para bicicletas de 40 kilómetros, tres estaciones de metro — todo esto hace que la zona sea conveniente para vivir.



6 min - Ibn Battuta Mall;

10 min - Dubai Marina;

30 min - Aeropuerto Internacional de Dubai (DXB);

30 min - Aeropuerto Internacional Al Maktoum. Aeropuerto (DWC).



¡La disponibilidad de apartamentos disponibles se proporcionará a pedido!

Le informaremos todo sobre la compra de bienes raíces en los Emiratos Árabes Unidos. ¡Escríbenos o llámanos, resolveremos todas tus dudas!