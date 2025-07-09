  1. Realting.com
Complejo residencial Downtown UAQ

Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
de
$302,850
BTC
3.6023405
ETH
188.8140650
USDT
299 423.1025908
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
12 1
ID: 32957
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 29/11/25

Localización

  • País
    Emiratos Árabes Unidos
  • Región / estado
    Umm al-Qaywayn
  • Ciudad
    Um el Kaiwain

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2029
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    42

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Introduciendo un proyecto icónico de un desarrollador mundialmente reconocido que redefine el concepto de la costa de lujo que vive en el nuevo distrito del Centro UAQ (Umm Al Quwain).

El desarrollador, pionero del modelo Backward Integration, garantiza una calidad incomparable y una ejecución oportuna de proyectos. El centro de UAQ es una ambiciosa ciudad costera de 45 millones de pies cuadrados y un icónico destino de 25 millones de pies cuadrados, donde este complejo se convierte en su símbolo costero. El proyecto, compuesto por 5 torres residenciales, epitomiza la excelencia del diseño, con arquitectura inspirada en el ritmo de las olas y el horizonte marino.

El complejo ofrece el raro privilegio de vivir justo en el borde del Mar Arábigo. Cada residencia cuenta con vistas panorámicas al mar y al cielo. Su vida aquí es una sinfonía de patrimonio y modernización, donde cada mañana son recibidos por el sonido de las olas y la luz dorada.

Diseños

  • Residencia de 1 dormitorio en la zona privada desde 51.7 m2 TEN precio desde $302,850 TEN 1 plaza de aparcamiento

  • Residencia de 2 dormitorios en la zona privada desde 68.1 m2 fort precio desde $404,050 Silencio 1 plaza de aparcamiento

  • Residencia de 3 dormitorios en la zona privada desde 199,7 m2 fort desde $1,170,900 Silencio 2 parking

El proyecto es una ciudad dentro de una ciudad, pulsando con energía y ofreciendo oportunidades excepcionales de ocio, bienestar y entretenimiento:

  • Wellness and Fitness: El complejo incluye un club de bienestar, un gimnasio, un parque de bienestar, zonas cruzadas y zonas de yoga.

  • Entretenimiento y ocio: Los terrenos cuentan con paseos, cafeterías, boutiques, puertos deportivos, parques familiares, cafés de playa, anfiteatros y salas de arte.

  • Naturaleza: Piscinas rodeadas de parques ajardinados y caminos sombreados crean momentos de serenidad y equilibrio.

El centro de UAQ es un destino costero masivo, que abarca 45 millones de pies cuadrados. Se imagina como la "coastlina del futuro", representando el avivamiento del emirato. El distrito combina el respeto a las tradiciones locales y la cultura con soluciones arquitectónicas contemporáneas, creando una armonía entre el patrimonio y la ambición. Está diseñado para fusionar el bienestar, la naturaleza y la vida urbana, asegurando un equilibrio entre avenidas comerciales vibrantes y enclaves residenciales tranquilos. Bienvenidos a una nueva era de Umm Al Quwain, donde el pasado inspira el presente, y el mar mantiene la promesa de mañana.

Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 51.7
Precio por m², USD 5,858
Precio del apartamento, USD 302,850

Localización en el mapa

Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Finanzas

Reseña en vídeo de complejo residencial Downtown UAQ

