Complejo residencial Downtown UAQ

Introduciendo un proyecto icónico de un desarrollador mundialmente reconocido que redefine el concepto de la costa de lujo que vive en el nuevo distrito del Centro UAQ (Umm Al Quwain).

El desarrollador, pionero del modelo Backward Integration, garantiza una calidad incomparable y una ejecución oportuna de proyectos. El centro de UAQ es una ambiciosa ciudad costera de 45 millones de pies cuadrados y un icónico destino de 25 millones de pies cuadrados, donde este complejo se convierte en su símbolo costero. El proyecto, compuesto por 5 torres residenciales, epitomiza la excelencia del diseño, con arquitectura inspirada en el ritmo de las olas y el horizonte marino.

El complejo ofrece el raro privilegio de vivir justo en el borde del Mar Arábigo. Cada residencia cuenta con vistas panorámicas al mar y al cielo. Su vida aquí es una sinfonía de patrimonio y modernización, donde cada mañana son recibidos por el sonido de las olas y la luz dorada.

Diseños

Residencia de 1 dormitorio en la zona privada desde 51.7 m2 TEN precio desde $302,850 TEN 1 plaza de aparcamiento

Residencia de 2 dormitorios en la zona privada desde 68.1 m2 fort precio desde $404,050 Silencio 1 plaza de aparcamiento

Residencia de 3 dormitorios en la zona privada desde 199,7 m2 fort desde $1,170,900 Silencio 2 parking

El proyecto es una ciudad dentro de una ciudad, pulsando con energía y ofreciendo oportunidades excepcionales de ocio, bienestar y entretenimiento:

Wellness and Fitness: El complejo incluye un club de bienestar, un gimnasio, un parque de bienestar, zonas cruzadas y zonas de yoga.

Entretenimiento y ocio: Los terrenos cuentan con paseos, cafeterías, boutiques, puertos deportivos, parques familiares, cafés de playa, anfiteatros y salas de arte.

Naturaleza: Piscinas rodeadas de parques ajardinados y caminos sombreados crean momentos de serenidad y equilibrio.

El centro de UAQ es un destino costero masivo, que abarca 45 millones de pies cuadrados. Se imagina como la "coastlina del futuro", representando el avivamiento del emirato. El distrito combina el respeto a las tradiciones locales y la cultura con soluciones arquitectónicas contemporáneas, creando una armonía entre el patrimonio y la ambición. Está diseñado para fusionar el bienestar, la naturaleza y la vida urbana, asegurando un equilibrio entre avenidas comerciales vibrantes y enclaves residenciales tranquilos. Bienvenidos a una nueva era de Umm Al Quwain, donde el pasado inspira el presente, y el mar mantiene la promesa de mañana.