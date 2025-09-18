  1. Realting.com
  2. Agencies
  3. Umed properties

Umed properties

Emiratos Árabes Unidos, Dubái
;
Dejar una solicitud
Company type
Company type
Agencia inmobiliaria
Gründungsjahr des Unternehmens
Gründungsjahr des Unternehmens
2013
En la plataforma
En la plataforma
2 años 11 meses
Idiomas hablados
Idiomas hablados
English, Русский
Página web
Página web
umedproperties.com
Estamos en las redes sociales
Sobre la agencia

Umed Properties es una compañía inmobiliaria líder en Dubai, Emiratos Árabes Unidos. Brindamos bienes inmuebles de alta calidad para la venta y el arrendamiento en Dubai y servicios integrales de administración de propiedades que se adaptan a sus necesidades. Ya sea que desee alquilar, arrendar, comprar o vender propiedades, mantenemos un enfoque profesional de todos nuestros servicios. Con un claro enfoque en proporcionar servicios al cliente de clase mundial, logramos retener el éxito durante el colapso de la propiedad de Dubai y hemos crecido hasta convertirnos en un jugador clave en la industria. Nuestra filosofía es simple: aplicar altos estándares a todo lo que hacemos y a cada servicio que brindamos para que nuestros clientes puedan beneficiarse de transacciones de propiedad fluidas y transparentes. Nuestro compromiso es ayudarlo a alquilar, arrendar, comprar o vender propiedades con Honestidad e Integridad para garantizar una transacción sin problemas desde el contrato hasta el cierre. Nuestros agentes tienen certificación RERA y han pasado 100 ’ s de horas en capacitación y desarrollo. Hable con nosotros y vea por qué nos clasificamos entre los mejores corredores de bienes raíces de Dubai y estamos calificados en 5 estrellas en Google Reviews y otras plataformas de redes sociales.

Servicios

Introduciendo un acuerdo A-A-Z

Apoyo jurídico completo

Gestión inmobiliaria

Alquiler, servicios de mercado secundario

Servicios de alquiler de coches de lujo

Servicios de alquiler de hoteles

Nuestros agentes en Emiratos Árabes Unidos
Akmal Rustami
Akmal Rustami
Agencias cercanas
realtortopdubai
Emiratos Árabes Unidos, Dubái
Gründungsjahr des Unternehmens 2016
Nuevos edificios 2 Propiedades residenciales 5
La historia de la gama comenzó con un pequeño, pero diligente equipo de expertos de la realidad a mano de nuestro fundador, el Sr. Nitin Chopra. Nuestro viaje hasta ahora ha sido profundo con victorias de hito que nos llevaron al camino de expansión dentro de nuestro equipo. Nuestra fuerza o…
Dejar una solicitud
PRO Silver
DDA Real Estate
Emiratos Árabes Unidos, Dubái
Gründungsjahr des Unternehmens 2007
Nuevos edificios 1001 Propiedades residenciales 2563 Bienes raíces comerciales 27 Alquiler a largo plazo 24 Parcelas 1
La agencia inmobiliaria internacional, fundada en 2007, forma parte del grupo de empresas Business Lawyer. La única Compañía en el mercado que cuenta con más de 400 oficinas en Rusia desde Kaliningrado hasta Kamchatka, oficinas en Turquía, Tailandia, Bali (Indonesia), Vietnam y una oficina c…
Dejar una solicitud
Address Property
Emiratos Árabes Unidos, Dubái
Gründungsjahr des Unternehmens 2011
Nuevos edificios 8
Gran experiencia en el mercado de Dubai. Contratos con todos los desarrolladores. Gran base de instalaciones terminadas
Dejar una solicitud
Dubai-Realty
Emiratos Árabes Unidos, Dubái
Somos una agencia inmobiliaria profesional con sede en Dubai. Vendemos apartamentos, apartamentos y villas de la clase premium y de negocios en las mejores zonas de Dubai. Tenemos todas las licencias y permisos necesarios para hacer negocios en el UAE.Nuestro objetivo es ayudar a personas ex…
Dejar una solicitud
Realpoint Real Estate Consultancy
Emiratos Árabes Unidos, Dubái
Gründungsjahr des Unternehmens 2012
Propiedades residenciales 4
Realpoint Real Estate Consultancy es una agencia RICS con licencia en Dubai que atiende a las necesidades de los inversores internacionales en el mercado inmobiliario de los Emiratos Árabes Unidos. Con más de 20 años de experiencia en consultoría inmobiliaria internacional y tres años de …
Dejar una solicitud
Volver a Dejar una solicitud
Realting.com
Ir