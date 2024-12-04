Piso en edificio nuevo Apartamentos con Vistas al Autódromo en Dubai Motor City

  1. Realting.com
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,87M
;
31
ID: 27769
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/9/25

Localización

  • País
    Emiratos Árabes Unidos
  • Región / estado
    Dubái

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Número de plantas
    Número de plantas
    29

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina

Sobre el complejo

Apartamentos Premium con Pagos a Plazos en Dubai Motor City

La Ciudad del Motor de Dubai es un distrito vibrante y orientado a la comunidad, conocido por su estilo de vida distintivo que combina de forma única la herencia del automovilismo con la vida urbana moderna. Conocida por el emblemático Autódromo de Dubai, la comunidad ofrece a sus residentes emocionantes actividades de ocio junto a serenos barrios residenciales, parques ajardinados y calles peatonales repletas de cafés, restaurantes y tiendas. Motor City ofrece un estilo de vida equilibrado, promoviendo un ambiente familiar con escuelas de primer nivel, instalaciones deportivas y servicios de lujo, por lo que es un destino ideal tanto para inversores como para familias que buscan calidad, comodidad y emoción en un lugar dinámico.

Los apartamentos en venta en Dubai Motor City, están situados a 10 minutos de hospitales, clínicas, colegios y centros comerciales, a 20 minutos de la emblemática Palm Jumeirah, a 25 minutos del centro de Dubai y Burj Khalifa, y a 30 minutos del Aeropuerto Internacional de Dubai. Es una ubicación ideal para quienes buscan fácil acceso a las principales instalaciones.

El proyecto presume de un sofisticado exterior contemporáneo, caracterizado por elegantes líneas arquitectónicas, una estética moderna y amplias fachadas acristaladas que maximizan la iluminación natural al tiempo que ofrecen vistas panorámicas de los alrededores. La fachada integra materiales de alta calidad y elementos de diseño bien pensados, como superficies texturizadas y elegantes detalles, que crean un entorno visualmente atractivo y armonioso. La entrada da la bienvenida a los residentes con un gran vestíbulo, acabado con materiales elegantes y una decoración moderna, que establece un tono refinado en todo el complejo. Los residentes tienen acceso a una amplia gama de servicios de lujo, como un gimnasio totalmente equipado, zonas de juegos infantiles cubiertas y al aire libre, zonas de estar con vistas a la plaza, un salón para residentes, espacios de trabajo, salas de reuniones, comedores privados, una zona de yoga y bienestar, una sala de juegos, una sala de cine, una sala multiusos, una cafetería, tiendas y espacios abiertos bellamente ajardinados que promueven la relajación y la interacción comunitaria.

El proyecto ofrece una selección de estudios bien diseñados y residencias de 1, 2, 3 y 4 dormitorios, todas ellas cuidadosamente diseñadas para combinar funcionalidad con una estética refinada. Los interiores se caracterizan por una distribución espaciosa, acabados modernos y abundante luz natural, lo que crea un ambiente cálido y acogedor. Todas las unidades están equipadas con armarios empotrados y electrodomésticos de alta calidad, que aportan comodidad y elegancia. Los espacios de vida se han mejorado con suelos contemporáneos, accesorios de iluminación con estilo y grandes ventanales que ofrecen vistas serenas de la comunidad circundante. Las cocinas están diseñadas para estilos de vida modernos, combinando a la perfección forma y funcionalidad, mientras que los baños reflejan un ambiente de spa con elegantes accesorios y detalles sofisticados. El diseño interior general se centra en la comodidad, la practicidad y el lujo discreto, perfectamente adaptado a la vida urbana.


DXB-00227

Localización en el mapa

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

