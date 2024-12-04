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Casa adosada Velora

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$679,452
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ID: 20176
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 16/7/24

Localización

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  • País
    Emiratos Árabes Unidos
  • Región / estado
    Dubái
  • Dirección
    Dubai Al Ain Road

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2028
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    2

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio

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Dubái, Emiratos Árabes Unidos

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