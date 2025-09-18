Sobre la agencia

Tranio es un agente inmobiliario internacional

A petición de los clientes, seleccionamos bienes raíces, así como los mejores proveedores de servicios necesarios para una inversión rentable y segura en el extranjero.

Ayudamos en las siguientes áreas:

Consultas sobre estrategia de inversión,

auditoría del objeto y la pureza jurídica de la transacción,

establecer una estructura tributaria,

organización de la financiación bancaria,

servicio post-venta y gestión,

obtener un permiso de residencia en Europa y Estados Unidos,

venta de la instalación.

No mediamos las transacciones, pero conectamos directamente con nuestros socios extranjeros – las mejores agencias y desarrolladores en el país de compra.

Trabajamos sin márgenes adicionales para los clientes: si usted compra bienes raíces con nuestra ayuda, el precio para usted será el mismo que si usted contactó a un socio extranjero directamente. Esta es una condición importante fijada en nuestros contratos con todos los socios.

Nos adherimos a la transparencia en las relaciones comerciales: todos los participantes en la transacción conocen su papel y las funciones de otras partes, los nombres de socios y contrapartes siempre están abiertos a los clientes.