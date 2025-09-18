Tranio es un agente inmobiliario internacional
A petición de los clientes, seleccionamos bienes raíces, así como los mejores proveedores de servicios necesarios para una inversión rentable y segura en el extranjero.
Ayudamos en las siguientes áreas:
Consultas sobre estrategia de inversión,
auditoría del objeto y la pureza jurídica de la transacción,
establecer una estructura tributaria,
organización de la financiación bancaria,
servicio post-venta y gestión,
obtener un permiso de residencia en Europa y Estados Unidos,
venta de la instalación.
No mediamos las transacciones, pero conectamos directamente con nuestros socios extranjeros – las mejores agencias y desarrolladores en el país de compra.
Trabajamos sin márgenes adicionales para los clientes: si usted compra bienes raíces con nuestra ayuda, el precio para usted será el mismo que si usted contactó a un socio extranjero directamente. Esta es una condición importante fijada en nuestros contratos con todos los socios.
Nos adherimos a la transparencia en las relaciones comerciales: todos los participantes en la transacción conocen su papel y las funciones de otras partes, los nombres de socios y contrapartes siempre están abiertos a los clientes.
Selección de propiedades de inversión en Dubai, Turquía, Chipre y Europa
- Apoyo total a las transacciones para la compra de bienes raíces
Asesoramiento de inversión personal bajo restricciones
- pasaportes turcos y caribeños
- Obtención de permiso de residencia en Europa
- Instalaciones propias de desarrollo y redesarrollo en Dubai, Atenas y Berlín con alta rentabilidad
- Servicio y gestión postventa
- Construcción de una estructura tributaria