TRANIO

Emiratos Árabes Unidos, Dubái
Agencia inmobiliaria
2010
2 años 10 meses
English, Русский
tranio.ru
Sobre la agencia

Tranio es un agente inmobiliario internacional
A petición de los clientes, seleccionamos bienes raíces, así como los mejores proveedores de servicios necesarios para una inversión rentable y segura en el extranjero.

Ayudamos en las siguientes áreas:
Consultas sobre estrategia de inversión,
auditoría del objeto y la pureza jurídica de la transacción,
establecer una estructura tributaria,
organización de la financiación bancaria,
servicio post-venta y gestión,
obtener un permiso de residencia en Europa y Estados Unidos,
venta de la instalación.
No mediamos las transacciones, pero conectamos directamente con nuestros socios extranjeros – las mejores agencias y desarrolladores en el país de compra.

Trabajamos sin márgenes adicionales para los clientes: si usted compra bienes raíces con nuestra ayuda, el precio para usted será el mismo que si usted contactó a un socio extranjero directamente. Esta es una condición importante fijada en nuestros contratos con todos los socios.

Nos adherimos a la transparencia en las relaciones comerciales: todos los participantes en la transacción conocen su papel y las funciones de otras partes, los nombres de socios y contrapartes siempre están abiertos a los clientes.

Servicios

Selección de propiedades de inversión en Dubai, Turquía, Chipre y Europa
- Apoyo total a las transacciones para la compra de bienes raíces
Asesoramiento de inversión personal bajo restricciones
- pasaportes turcos y caribeños
- Obtención de permiso de residencia en Europa
- Instalaciones propias de desarrollo y redesarrollo en Dubai, Atenas y Berlín con alta rentabilidad
- Servicio y gestión postventa
- Construcción de una estructura tributaria

Nuevos edificios
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools, Rawai, Phuket, Thailand
Rawai, Tailandia
de
$952,865
Ofrecemos villas con terrazas, piscinas, jardines, plazas de aparcamiento.Ubicación e infraestructura cercana Mercado de mariscos - 3.3 kmNai Harn Beach - 4.2 kmChalong Pier - 4,9 kmPromthep Cape - 6.2 km
Complejo residencial Residential complex in the popular tourist center of Alanya, 1 km from the sea, Turkey
Muratpasa, Turquía
de
$131,090
El proyecto consta de 63 apartamentos en una cuadra. El proyecto está en Demirtas, el centro turístico más popular de Alanya, a 1.000 metros del mar.El proyecto tiene 9 plantas y apartamentos con 1-4 dormitorios.Instalaciones y equipos en la casa Características interiores del edificio: Puer…
Complejo residencial New complex of apartments with private swimming pools Rome close to Downtown, Meydan District 11, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$493,948
Samana Roma es un complejo residencial, que consta de dos torres de baja altura con 80 apartamentos, garantizando privacidad y ambiente tranquilo. Hay apartamentos con 1-2 dormitorios en el proyecto - cada uno de ellos está equipado con una piscina privada.El elemento clave del complejo es e…
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools in the area of popular Lamai Beach, Samui, Thailand
Baan Lamai, Tailandia
de
$323,789
El complejo consta de 14 villas de una sola planta con 3 dormitorios.Características:piscina con terrazasala de estarjardínestacionamientoTerminación - 2026.Ubicación e infraestructura cercana Lamai Beach se encuentra en la costa sureste de la isla, a pocos kilómetros de la playa de Chaweng.…
Complejo residencial New Belgrove Residence with swimming pools and parks close to Burj Khalifa and the international airport, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$907,506
Por favor encuentre aquí la oportunidad única de convertirse en parte del maravilloso proyecto residencial - Residencias Belgrove. El edificio de 26 plantas con la fachada refinada ofrece apartamentos con 1-3 dormitorios. Las normas europeas de calidad y las soluciones de ingeniería garantiz…
