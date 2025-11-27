Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  2. Turquía
  3. Central Anatolia Region
  4. Residencial
  5. Villa
  6. Terraza

Villas con Terraza en venta en Central Anatolia Region, Turquía

Ankara
15
Nevsehir
19
Avanos
18
Cankaya
3
3 propiedades total found
Villa 7 habitaciones en Odunpazari, Turquía
Villa 7 habitaciones
Odunpazari, Turquía
Habitaciones 7
Nº de cuartos de baño 3
Área 350 m²
Piso 3/3
$8,04M
Villa 5 habitaciones en Tepebasi, Turquía
Villa 5 habitaciones
Tepebasi, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 260 m²
Piso 2/2
$6,65M
Villa 6 habitaciones en Karagozler Mahallesi, Turquía
Villa 6 habitaciones
Karagozler Mahallesi, Turquía
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 400 m²
Número de plantas 2
$29,50M
