Villas en venta en Tepebasi, Turquía

6 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en Tepebasi, Turquía
Villa 4 habitaciones
Tepebasi, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 147 m²
$5,13M
Villa 5 habitaciones en Tepebasi, Turquía
Villa 5 habitaciones
Tepebasi, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 250 m²
Número de plantas 2
$7,64M
Villa 6 habitaciones en Karagozler Mahallesi, Turquía
Villa 6 habitaciones
Karagozler Mahallesi, Turquía
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 400 m²
Número de plantas 2
$25,85M
Villa 7 habitaciones en Tepebasi, Turquía
Villa 7 habitaciones
Tepebasi, Turquía
Habitaciones 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 400 m²
Piso 2/3
$8,81M
Villa 6 habitaciones en Keskin Mahallesi, Turquía
Villa 6 habitaciones
Keskin Mahallesi, Turquía
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Piso 1/3
$14,69M
Villa 5 habitaciones en Tepebasi, Turquía
Villa 5 habitaciones
Tepebasi, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 260 m²
Piso 2/2
$6,76M
