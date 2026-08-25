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Casas en la montaña en Venta en Bursa, Turquía

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Nilufer
13
Mudanya
10
Osmangazi
6
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9 propiedades total found
Villa 6 habitaciones en , Turquía
Villa 6 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 295 m²
Número de plantas 3
Villa independiente de 4 dormitorios en venta en Hamidiye, İnegöl, Bursa İnegöl, uno de los …
$499 656
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Bungalow Bungalow 3 habitaciones en Osmangazi, Turquía
Bungalow Bungalow 3 habitaciones
Osmangazi, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 450 m²
Piso 1/1
Casas de Montaña en El Bosque en Bursa Osmangazi Las casas se encuentran cerca de la zona ho…
$633 630
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Casa 6 habitaciones en Mudanya, Turquía
Casa 6 habitaciones
Mudanya, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 278 m²
Piso 1/2
Elegantes Villas de 5 Dormitorios en Venta en Bursa Mudanya El barrio de Bademli es una de l…
$1,04M
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Dúplex 6 habitaciones en Mudanya, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Mudanya, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 360 m²
Piso 4/4
Apartamento Dúplex en un Complejo con Piscina en Bursa El apartamento está ubicado en Mudany…
$353 729
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Dúplex 6 habitaciones en Nilufer, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 385 m²
Piso 7/9
Apartamentos en Bursa Nilüfer en un prestigioso complejo residencial Odunluk Barrio en Nilüf…
$717 964
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Villa 5 habitaciones en Mudanya, Turquía
Villa 5 habitaciones
Mudanya, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 310 m²
Piso 1/2
Villas Duplex Independientes en Prestigioso Complejo de Villas en Mudanya, Bursa Situadas en…
$790 703
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa 5 habitaciones en Mudanya, Turquía
Villa 5 habitaciones
Mudanya, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 450 m²
Número de plantas 3
Villa con Vistas al Mar y Piscina en Mudanya Halitpaşa Halitpaşa, una zona exclusiva y de re…
$1,20M
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Villa 5 habitaciones en Nilufer, Turquía
Villa 5 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 208 m²
Número de plantas 2
Villas Independientes en un Complejo en Gümüştepe, Nilüfer El barrio de Gümüştepe, ubicado e…
$749 484
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Villa 5 habitaciones en Nilufer, Turquía
Villa 5 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 309 m²
Piso 1/3
Villa independiente con vistas a la naturaleza en Nilüfer Bursa Gümüştepe, donde se ubican l…
$624 570
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