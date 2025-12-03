Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Región del Mar Negro
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Propiedad cerca del lago

Apartamentos del lago en venta en Región del Mar Negro, Turquía

Artvin
64
Trabzon
62
Corum
48
Savsat
38
Mostrar más
Apartamento 2 habitaciones en Filyos, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Filyos, Turquía
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Piso 1/6
$3,90M
Tipos de propiedades en Región del Mar Negro

áticos
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Región del Mar Negro, Turquía

con Jardín
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
