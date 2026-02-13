Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Atakum
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Atakum, Turquía

Apartamento Borrar
Eliminar
10 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Atakum, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Atakum, Turquía
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Número de plantas 3
$2,38M
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Atakum, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Atakum, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Piso 1/5
$3,27M
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Atakum, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Atakum, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Piso 1/3
$4,17M
Dejar una solicitud
NicoleNicole
Apartamento 4 habitaciones en Atakum, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Atakum, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Piso 5/7
$4,88M
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Atakum, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Atakum, Turquía
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Piso 2/6
$1,45M
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Atakum, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Atakum, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 110 m²
Piso 4/4
$3,15M
Dejar una solicitud
Moa 7aMoa 7a
Apartamento 2 habitaciones en Atakum, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Atakum, Turquía
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 1/4
$2,02M
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Atakum, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Atakum, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Piso 8/10
$7,58B
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Atakum, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Atakum, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Piso 2/3
$4,23B
Dejar una solicitud
Vienna PropertyVienna Property
Apartamento 2 habitaciones en Atakum, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Atakum, Turquía
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 3/10
$1,93M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir