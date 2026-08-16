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Apartamentos del mar en venta en Región del Mar Negro, Turquía

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Artvin
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Corum
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Savsat
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Apartamento 2 habitaciones en Ortahisar, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Ortahisar, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 60 m²
Número de plantas 6
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$76,923
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Apartamento 4 habitaciones en Ortahisar, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Ortahisar, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Número de plantas 9
Apartamentos familiares en un complejo de Yalıncak, Trabzon Los apartamentos están situados …
$119,980
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Apartamento 1 habitación en Ortahisar, Turquía
Apartamento 1 habitación
Ortahisar, Turquía
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Número de plantas 11
Apartamentos con Vistas al Mar y Arquitectura Moderna en Ortahisar, Yalıncak Estos apartamen…
$104,685
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DD CO DEDD CO DE
Apartamento 4 habitaciones en Ortahisar, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Ortahisar, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Número de plantas 7
Apartamentos de 3 dormitorios con vistas al mar en Trabzon Ortahisar Los apartamentos en Tra…
$157,029
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Apartamento 6 habitaciones en Yomra, Turquía
Apartamento 6 habitaciones
Yomra, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 332 m²
Elegantes apartamentos en un lujoso complejo cerca del mar en Trabzon Yomra Los apartamentos…
$600,347
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Apartamento 4 habitaciones en Besikduzu, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Besikduzu, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 121 m²
Número de plantas 7
Apartamentos 3 dormitorios cerca del parque acuático con amplias zonas de uso en Besikduzu L…
$95,256
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 2 habitaciones en Ortahisar, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Ortahisar, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Número de plantas 6
Apartamentos de inversión cerca del aeropuerto en Trabzon Ortahisar Estos apartamentos de nu…
$71,139
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Apartamento 2 habitaciones en Ortahisar, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Ortahisar, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Número de plantas 6
Apartamentos de inversión cerca del aeropuerto en Trabzon Ortahisar Los apartamentos están u…
$73,319
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Apartamento 4 habitaciones en Arakli, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Arakli, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Número de plantas 5
Apartamentos en Venta con Vistas al mar y a la Naturaleza en el Centro de Araklı Araklı, uno…
$106,068
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Apartamento 5 habitaciones en Ortahisar, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Ortahisar, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 223 m²
Número de plantas 5
Amplios apartamentos en venta en un complejo en Bostancı Apartamentos de lujo entrelazados c…
$238,806
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Apartamento 2 habitaciones en Ortahisar, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Ortahisar, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Número de plantas 8
Apartamentos de inversión con estilo con opciones de pago asequibles en Yalıncak Trabzon Los…
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Apartamento 4 habitaciones en Ortahisar, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Ortahisar, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 133 m²
Número de plantas 6
Apartamentos en venta en el primer proyecto in situ en Ortahisar Konaklar Konaklar es un bar…
$133,872
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Apartamento 4 habitaciones en Besikduzu, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Besikduzu, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 121 m²
Número de plantas 7
Apartamentos 3 dormitorios cerca del parque acuático con amplias zonas de uso en Besikduzu L…
$135,091
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Apartamento 3 habitaciones en Arakli, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Arakli, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 101 m²
Número de plantas 5
Apartamentos con Opciones de Pago a Plazos en Araklı Trabzon Estos elegantes apartamentos se…
$124,928
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Apartamento 2 habitaciones en Ortahisar, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Ortahisar, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Número de plantas 11
Apartamentos con Vistas al Mar y Arquitectura Moderna en Ortahisar, Yalıncak Estos apartamen…
$136,246
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Apartamento 4 habitaciones en Arakli, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Arakli, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Número de plantas 9
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$125,854
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Apartamento 4 habitaciones en Ortahisar, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Ortahisar, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
Número de plantas 6
Apartamentos de inversión cerca del aeropuerto en Trabzon Ortahisar Los apartamentos están u…
$180,121
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Apartamento 3 habitaciones en Arakli, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Arakli, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Número de plantas 5
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$136,246
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Apartamento 4 habitaciones en Yomra, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Yomra, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 190 m²
Número de plantas 10
Impresionantes Inmuebles de Concepto familiar con Vistas al Mar en Yomra Trabzon El inmueble…
$172,039
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Apartamento 2 habitaciones en Carsibasi, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Carsibasi, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Número de plantas 7
Apartamentos de Diseño Arquitectónico con Vistas al Mar en Venta en el Complejo Has Atlantis…
$125,854
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Apartamento 3 habitaciones en Ortahisar, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Ortahisar, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Número de plantas 6
Apartamentos de inversión cerca del aeropuerto en Trabzon Ortahisar Estos apartamentos de nu…
$119,144
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Apartamento 5 habitaciones en Yomra, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Yomra, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 257 m²
Elegantes apartamentos en un lujoso complejo cerca del mar en Trabzon Yomra Los apartamentos…
$410,642
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Apartamento 4 habitaciones en Akcaabat, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Akcaabat, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 155 m²
Pisos Espaciosos en Trabzon Yıldızlı con un Diseño a la Moda Pisos Chic se encuentran en Akç…
$330,222
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Apartamento 2 habitaciones en Ortahisar, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Ortahisar, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Número de plantas 6
Apartamentos de inversión en una zona en crecimiento de Trabzon Ortahisar Apartamentos en ve…
$71,139
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Apartamento 3 habitaciones en Ortahisar, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Ortahisar, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Número de plantas 11
Apartamentos con Vistas al Mar y Arquitectura Moderna en Ortahisar, Yalıncak Estos apartamen…
$166,266
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Apartamento 2 habitaciones en Konakli, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Konakli, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 55 m²
Piso 1/5
Para la ciudadanía Lo que obtienes: Nuevo complejo a gran escala a 300 metros del mar en la…
$126,715
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Apartamento 6 habitaciones en Arakli, Turquía
Apartamento 6 habitaciones
Arakli, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 240 m²
Número de plantas 4
Pisos amueblados con vistas al mar en Araklı Trabzon Los pisos están situados en un proyecto…
$145,360
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Apartamento 4 habitaciones en Akcaabat, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Akcaabat, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Número de plantas 12
Apartamentos con vistas al mar y a la naturaleza listos para mudarse en Trabzon Lujosos apar…
$230,191
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Apartamento 5 habitaciones en Akcaabat, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Akcaabat, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Pisos Espaciosos en Trabzon Yıldızlı con un Diseño a la Moda Pisos Chic se encuentran en Akç…
$455,755
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Apartamento 4 habitaciones en Arakli, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Arakli, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Piso 4/4
Apartamento de 3 dormitorios completamente amueblado en venta en el complejo Elit Mahal El a…
$115,095
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Tipos de propiedades en Región del Mar Negro

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Parámetros de las propiedades en Región del Mar Negro, Turquía

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