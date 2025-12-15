Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Çaycuma
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Caycuma, Turquía

Apartamento Borrar
Eliminar
6 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Filyos, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Filyos, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Piso 3/5
$3,99M
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Filyos, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Filyos, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Piso 3/5
$5,57M
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Filyos, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Filyos, Turquía
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Piso 1/6
$3,93M
Dejar una solicitud
Sky ApartmentsSky Apartments
Apartamento 2 habitaciones en Filyos, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Filyos, Turquía
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Piso 1/5
$2,70M
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Filyos, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Filyos, Turquía
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Piso 4/6
$3,11M
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Filyos, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Filyos, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 137 m²
Piso 1/5
$5,63M
Dejar una solicitud
TekceTekce
Realting.com
Ir