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Apartamentos en venta en Bartin, Turquía

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Apartamento en Bartın, Turquía
Apartamento
Bartın, Turquía
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Descubra su casa de ensueño en el corazón de Muratpasa, Antalya, con nuestro impresionante p…
$144,564
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